Palermo: un vidrio cayó desde un cuarto piso y el dueño del departamento vive en Corrientes

El departamento involucrado en el desprendimiento de un panel de vidrio que hirió de gravedad a un hombre en el barrio porteño de Palermo, pertenece a una persona que actualmente se encuentra viviendo en Corrientes.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, sucedió en la vereda de la tradicional panadería y cafetería Candela. La víctima se encontraba sentada en una de las mesas exteriores cuando, sin previo aviso, un cristal de 1x1 metro cayó desde el balcón de un cuarto piso, impactando de lleno sobre su cuerpo.

Heridas graves y asistencia de emergencia

Personal del SAME arribó al lugar minutos después del estallido. Los médicos constataron que el hombre presentaba un abundante sangrado. El diagnóstico final indicó un traumatismo cortante en la cabeza y en el antebrazo izquierdo; esta última herida de mayor complejidad, ya que le provocó la ruptura de tres tendones. A pesar de la violencia del impacto y la magnitud de los cortes, los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, una dotación de Bomberos de la Ciudad intervino en el edificio. Al tratarse de una unidad que se encontraba deshabitada y cuyo dueño reside en Corrientes, el encargado de la torre facilitó el acceso con sus llaves.

En el balcón, los efectivos detectaron un segundo panel de vidrio que estaba astillado y en riesgo de caída, por lo que procedieron a retirarlo de manera preventiva.

Responsabilidades legales

La investigación ahora se centra en el estado de mantenimiento del consorcio y de la unidad funcional específica. Hasta el momento, se desconoce si hubo contacto por parte del dueño de la vivienda con la víctima y si se tomó alguna medida legal al respecto contra el propietario que vive en el interior.

El caso reaviva el debate sobre los controles de fachadas y balcones en edificios de propiedad horizontal, especialmente en unidades que permanecen vacías por largos períodos.

