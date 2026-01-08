El gobierno confirmó que pagará U$S 4200 millones de deuda externa

En la antesala de los vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones de este viernes, el gobierno de Javier Milei confirmó cómo pagará los compromisos: el Tesoro utilizará USD 2.300 de sus depósitos en dólares y le comprará el monto restante al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Fuentes del Ministerio de Economía ratificaron a Infobae que el Tesoro afrontará el pago de la deuda con dólares que ya tiene en sus cuentas y con la compra de moneda extranjera al BCRA. En el primer caso, precisaron que los depósitos del fisco en el Central ascienden a USD 2.300 millones, mientras que, la segunda parte está vinculada al préstamo Repo con bancos internacionales que había anunciado la autoridad monetaria.

La entidad presidida por Santiago Bausili obtuvo una línea de crédito por USD 3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado previamente que Argentina contaba con la posibilidad de acceder a hasta USD 7.000 millones a través de esta opción. Según lo informado, se recibieron ofertas por USD 4.400 millones y se terminó optando por el monto mencionado.