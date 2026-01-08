¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

MERCEDES

Corrientes: un hombre murió durante las celebraciones del Gauchito Gil

Sufrió un accidente mientras comía y no pudo ser salvado en las inmediaciones del santuario.

Por El Litoral

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 10:37

Un hombre de 64 años falleció durante los festejos del Gauchito Gil. Era oriundo de Buenos Aires y llegó a Mercedes por las celebraciones del 8 de enero.

El hecho ocurrió cerca de las 7 en un sector de estacionamiento próximo al santuario, sobre la Ruta Nacional 123, kilómetro 103. Según los primeros reportes, el turista presentó dificultades para respirar tras atragantarse mientras comía y, a pesar de los intentos de asistencia inmediata, murió en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue local para el examen médico. La autoridad judicial interviene en el caso y la comisaría de distrito tercera de Mercedes continúa con los trámites relacionados.

 

