La Cruz: cayó parte de una escurridiza banda de cuatreros y recuperaron 81vacunos

Una enfocada investigación policial de más de dos meses concluyó con la detención de dos personas, allanamientos, el secuestro de 81 cabezas de ganado y valiosa documentación en una causa por "supuesto abigeato", en la zona rural de la localidad de La Cruz.

Uno de los detenidos es el esposo de una concejal de esa comunidad, según afirmaron fuentes del caso.

Desde hace un largo tiempo los productores de la costa del Río Uruguay vienen siendo víctima del ataque delictivo de cuatreros, al punto que las distintas sociedades rurales elevaron en reiteradas ocasiones sus quejas hasta las máximas autoridades provinciales, y hasta la actualidad no habían obtenido una respuesta efectiva.

Las acusaciones disparaban hacia bandas brasileñas que cometían los robos y regresaban a su país.

Pero el trabajo realizado en esta ocasión desnudó otra realidad: la existencia de una organización delictiva que roza estructuras policiales, políticas y hasta judicial, según comentaron los propios ruralistas afectados.

La modalidad delictiva de esta banda que operaba en la zona tenía engranajes aceitados, según confirmaron a El Litoral fuentes de la causa. "Arrendaban campos en lugares estratégicos en espacios linderos con grandes ganaderos y de esa manera, aprovechando la cercanía, iban sustrayendo de a poco la hacienda, lo cual pasaba inadvertido en los dueños que no hacían conteos con tanta frecuencia#, explicaron.

"Luego de adueñarse del ganado ajeno, los mantenían ocultos en bretes alejados ya que eran propiedades muy extensas. Con el paso del tiempo, los contramarcaban y los vendían, llevándolos en camión jaula hacia distintos destinos", revelaron.

Punta del ovillo



El pasado lunes con más de 35 grados de calor alrededor de las 10, demoraron el avance de un camión Mercedes Benz 1114, color rojo sobre la Ruta Provincial Nº 114, y calle vecinal del Paraje Rincón Poi, de la localidad de La Cruz. El propio jefe de la Comisaría local encabezó el trabajo y según pudo saberse el mismo vehículo ya había sido demorado en otras ocasiones pero por razones inexplicables, la Justicia había ordenado la liberación de los implicados.

Tanto el chofer de 35 años como su acompañante, un comisionista de hacienda de 54 años carecían de la documentación requerida para el legal traslado de hacienda. En este caso tenían más animales de los que figuraban, según describieron. En principio intervino la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear.

Constataron luego que eran 20 vacunos sin la documentación correspondiente.

Esa fue la punta del ovillo que permitió luego de una impecable investigación ir tras la banda.

A la investigación se sumaron las policías rurales de Virasoro, Alvear, Desiderio Sosa y de la Capital correntina.

La fuerza conjunta dirigida por el jefe de la Policía de Corrientes logró determinar los lugares donde se acopiaban los animales sustraídos de distintas establecimientos rurales. Por tres días, los uniformados custodiaron bajo el rayo del sol calcinante, con mosquitos y otras inclemencias climáticas cinco campos.

Finalmente recién el miércoles la Justicia decidió allanar solo 2 de los campos sospechosos. Llamó la atención la demora excesiva en ordenar las actuaciones, al punto que la propia Fiscalía General de la provincia lanzó un comunicado en el que alentaba por la celeridad de las actuaciones.

Tampoco se conoció el motivo por el cual no se avanzó hacia las otras tres propiedades.

El primer operativo fue en un establecimiento denominado "La Colorada", a la vera de la Ruta Nacional 14 km 581, donde los policías secuestraron 57 cabeza de ganado cuyas marcas no pudieron ser acreditadas por el dueño.

El segundo allanamiento fue en un campo del paraje Tres Cerros en el establecimiento Loma Verde, ambos pertenecerían al mismo comisionista demorado en el camión, que a su vez sería marido de una concejal de La Crus, según detallaron. Ahi detectaron cuatro vacunos en confusa situación legal.

A estos se le suman los primeros 20 animales demorados en el camión, haciendo un total de 81 animales secuestrados.

Cada uno de ellos será revisado por un perito veterinario del Poder Judicial y personal de la Policía Rural especializado en marcas y señales para determinar el origen de ja hacienda.

Desde la Fiscalía de Paso de los Libre se ordenó la aprehensión de los dos hombres, y en base a la evidencia recogida se espera que solicite la detención.

No se descartan que la causa avance hacia otros sospechosos.