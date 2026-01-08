Fiesta del Chamamé: La Sole, Los Nocheros, Los Tekis y el Chaqueño, en la grilla oficial

El Gobierno de Corrientes informó este jueves la grilla día por día de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026, a desarrollarse del 16 al 25 de enero, con epicentro en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Representantes locales

Entre los artistas locales más destacados se encuentran Los Alonsitos, Tarrago Ros, Tupá, La Pilarcita, Las Hermanas Vera, Amandayé, Ambeo, Tajy, los Boffil y Teresa Parodi.

A lo largo de las 10 noches de celebración actuarán muchas de las principales figuras del Chamamé, al igual que invitados especiales y los talentos emergentes surgidos de los certámenes Pre Fiesta del Chamamé.

Artistas de nivel nacional

Por otra parte, la FNC convocó a artistas de nivel nacional como Los Tekis, el Chaqueño Palavecino, quien compartirá escenario con Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los Nocheros y Soledad.

Nación Chamamé

Además, en esta edición el público podrá disfrutar de artistas de países vecinos como Paraguay, Brasil y Uruguay, quienes integran la gran Nación Chamamé, celebrando la identidad que une a toda esta región del continente. De igual manera tendrán fuerte representación los músicos chaqueños, formoseños, misioneros y entrerrianos.

Precio de las entrada y donde conseguirlas

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, informó que las entradas tendrán un valor entre los 7.000 a 9.000 pesos, con un 20% de descuento para jubilados.

Las entradas podrán adquirirse a través de WeePass y de manera presencial en la boletería del Teatro Vera, de 9 a 17 horas.

Por otra parte, para el ingreso al predio las puertas se abrirán a las 19, y las entradas generales tendrán horario límite de ingreso hasta las 21.30, lo que permite una amplia franja horaria para disfrutar de cada jornada.