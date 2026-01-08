Vuelven las lluvias a Corrientes y rige alerta naranja por tormentas fuertes

Luego de una semana de mucho calor en Corrientes, con sensación térmica que superaron los 38°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por tormentas para este viernes en gran parte de la provincia. Se espera que venga acompañado de un leve descenso de temperaturas.

Alerta naranja en Corrientes

Con el ingreso de un sistema de tormentas para este viernes, las condiciones meteorológicas podrían cambiar bruscamente en la provincia. Las tormentas fuertes bajo alerta naranja se podrían producir a partir de la madrugada llegando a ser incluso más intensas durante la mañana y tarde con un 100% de probabilidad según el ente nacional.

Fuente: SMN

La dirección del viento cambiará del norte al sudoeste y dejará temperaturas que oscilan entre los 21°C y 26°C. Esto representa un gran cambio si comparamos con las altas temperaturas de los últimos días en la provincia.

Las tormentas aisladas podrían repetirse durante la jornada del sábado pero con menor intensidad en la madrugada y mañana, con chaparrones por la tarde. El termómetro rondará entre los 27°C y los 20°C por lo que el tiempo seguirá agradable al menos hasta esta jornada.

Ya que para el domingo se espera una amplitud térmica por un lado la máxima asciende a los 31°C y por otro, la mínima llega a los 17°C. Con cielos parcialmente nublados y sin advertencias por tormentas.