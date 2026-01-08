Investigaban un robo y secuestraron varias armas de fuego y proyectiles

Luego de dos allanamientos realizados este jueves a la mañana en jurisdicción de la localidad de Itatí, secuestraron escopetas, revólver y proyectiles, en el marco de una investigación por robo ocurrido en Paso de la Patria.

Por disposición de la Fiscalía en turno, irrumpieron en las propiedades, donde incautaron una escopeta calibre 16, marca Choke, otra escopeta calibre 16 sin marca visible, cartuchos de diferentes calibres y un revolver calibre 44, todos de procedencia dudosa que fueron secuestrados por falta de documentación. Ante ello, la Fiscalía inició otra causa conexa por "supuesta tenencia ilegal de armas de fuego".

Se trató de una labor desplegada por personal de la Comisaría de distrito Itatí y Comisaría distrito Segunda de Paso de la Patria, por un delito perpetrado en esta última localidad turística.También colaboró de personal de la Unidad Regional I y de la división GTO de San Luis del Palmar.Las armas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente.