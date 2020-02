Aborto legal: nuevo proyecto e inicio de debate con actividades

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso para legalizar el aborto, y referentes de género hablaron conEl Litoralal respecto. El debate resurge después de un año eleccionario y en la provincia comienzan a organizar actividades en apoyo a esta iniciativa.

“He propuesto mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público”, dijo el Presidente de la Nación ante un auditorio repleto del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po. El Jefe de Estado confirmó así cuál sería el alcance del proyecto de ley que anunciará frente a la Asamblea Legislativo el 1 de marzo. El Presidente quiere que el Ejecutivo mande un proyecto propio en el que trabajen de manera transversal al menos tres ministerios: el de Salud; el de las Mujeres, Género y Diversidad, y el de Desarrollo Social.

“Me parece muy positivo y un paso muy importante que volvamos a entrar en discusión sobre este tema. El aborto y el derecho de la mujer a decidir volverá a estar en agenda. Desde las organizaciones volveremos a estar en las calles para apoyar este proyecto”, dijo aEl LitoralKarina Cardozo del Movimiento Kuña Mbareté María Contti.

Por su parte, desde el Observatorio de Mumala, Silvana Lagraña expresó: “El aborto es una cuestión de salud y también tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos. Es una deuda pendiente porque si no se legaliza el aborto seguirá existiendo pero desde la clandestinidad”. A la vez, hizo referencia a Uruguay y las acciones que se llevan adelante allí.

Cabe recordar que en agosto del año 2018 el Senado de la Nación rechazó la despenalización del aborto. Luego siguió el debate sobre la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral y también otras acciones como el “0800 pro vida”. El año pasado, por las elecciones nacionales, el tema no ocupó el mismo lugar en la agenda pública hasta que el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó la reglamentación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que después fue rechazada y llevó a su renuncia.

Como hace dos años atrás, el año inicia abriendo el debate sobre la legalización del aborto y al menos desde la postura a favor ya están organizando actividades. Corrientes fue declarada “provincia pro vida” y es la postura que tomó el oficialismo ante este tema.

Convocan a un pañuelazo verde federal para el 19 de febrero

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito promueve una actividad para el próximo lunes a las 19 en Salta y costanera (Monumento a la Madre). Será una “asamblea verde camino al 19 de febrero”. Con el lema “El proyecto está en las calles”, adelantan el debate que habrá sobre el mismo.

El martes 19 de febrero realizarán una jornada de lucha colectiva en todo el país, y será el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto; una “nueva fecha del calendario feminista de Argentina, Latinoamérica y el mundo”.

Se conmemora “el primer aniversario del pañuelazo llevado a cabo en distintas ciudades en 2018, cuando comenzó un proceso histórico dentro de la lucha por la ampliación de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. Convocan a exigir la despenalización y legalización del aborto voluntario y la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en las escuelas, programa de salud sexual y el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE).