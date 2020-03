Aumento a municipales: 20% al básico y los plus sumarán $4.000

La Municipalidad de Corrientes y el sindicato que representa a sus trabajadores llegaron ayer a un acuerdo y dieron a conocer cuáles serán las mejoras salariales que recibirán los agentes a lo largo del presente año. Aseguraron que entre el incremento al básico y a los dos plus, el aumento llegará al 36%.

Los representantes del Ejecutivo comunal, del Concejo Deliberante y de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) mantuvieron ayer, desde temprano, el tercer encuentro de negociación y seguidamente dieron a conocer en detalle lo resuelto.

Los trabajadores municipales tendrán un aumento del 36% durante el año, en forma escalonada que incluye incremento en el plus municipal, y la incorporación de un plus complementario, que ya se abonaba de manera extraordinaria.

Números

Luego de tres encuentros, y de diálogos permanentes, la Comisión Paritaria Permanente municipal integrada por representantes sindicales y del Ejecutivo logró un acuerdo en beneficio de los trabajadores, que impactará inmediatamente en los salarios de los agentes municipales.

Durante el diálogo se decidió un acuerdo que permite una recomposición salarial anual del 36%, que incluye un incremento en el básico de un 20% en forma escalonada, a pagarse en los meses de marzo (7 por ciento), julio (6 por ciento), y noviembre (7 por ciento).

Con respecto al plus municipal que incluye a todos los agentes municipales, desde el Ejecutivo ratificaron su continuidad y acordaron un incremento de forma escalonada. El mismo llegará a los $1.500 este mes, a los $2.000 en el mes de julio y a los $2.500 en el mes de noviembre.

Mientras que se incorpora un plus complementario de carácter mensual, que incluye a todos los agentes municipales que será este mes de $1.000, elevándose a $1.500 a partir del mes de noviembre.

Sumando ambos adicionales, los municipales cobrarán en noviembre un total de $4 mil.

Se acordó también el pago por única vez de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes escalafonados (planta permanente y planta no permanente), por la suma de $3.000, a abonarse en tres cuotas de $1.000 pesos cada una en marzo, mayo y septiembre de este año.

“Esto implica que con todas las medidas económicas acordadas se logra un piso mínimo de recomposición salarial globalizada del 36 % anual”, subrayaron desde la secretaria de Economía municipal.

Esto incluye la recomposición global de bolsillo del Sueldo Mínimo Garantizado que en marzo pasará a ser de $19.930, en el mes de julio de $20.360, y en el mes de noviembre de $22.400 (siempre incluyendo los plus).

Se acordó también la recomposición global de bolsillo de los beneficiarios del Programa de Capacitación Laboral Neike Chamigo, que en el mes de marzo cobrarán $ 9.900, en el mes de julio de $10.700, y en el mes de noviembre $12.000.

El acuerdo rubricado entre las partes no se limita a la cuestión salarial, sino que comprende una serie de compromisos de mejoras laborales (ver recuadro).

En este sentido, la Municipalidad se comprometió a avanzar en el pase a planta permanente por concurso y el pase a contrato del programa Neike.

Además, acordaron trabajar en distintos puntos que hacen a la formación permanente de los trabajadores para brindar un mejor servicio a los vecinos, y continuando el proceso de modernización del municipio, realizando capacitaciones a través del Ifcam (Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal).