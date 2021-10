Chicana entre agrupaciones universitarias por el gasto de 46.000 pesos en bebidas

n Una interna estudiantil se desató ayer entre la agrupación peronista Frente Universitario Popular (FUP) y los radicales de Franja Morada, ambas de la carrera Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) con sede en Capital. El conflictó surgió por el supuesto gasto de quien preside el Centro de Estudiantes de Humanidades, la FUP, de 46.000 pesos en bebidas alcohólicas.

Franja Morada denunció que la FUP gastó esa cantidad de dinero en bebidos y viralizó un remito en las redes sociales. Los responsables del Centro de Estudiantes aclararon que la prueba es vieja y que refiere a un peña organizada con distintas agrupaciones en 2019.

El ala universitaria del radicalismo, mediante un comunicado a través de la cuenta de instagram @comunicacionsocialfm indicó que “el FUP no brindó respuestas a las inquietudes de nuestros estudiantes, que no habilitó las computadoras del Centro de Estudiantes, espacio que es de todos los alumnos, hasta pasado el segundo cuatrimestre para aquellos que no contaban con herramientas o ayuda económica y que puedan asistir a sus clases o presentar sus trabajos y/o parciales, cuando ya existía protocolo de asistencia a los demás espacios de nuestra facultad”, reza parte de texto y sigue: “Una conducción que se opuso al llamado de mesas de exámenes hasta septiembre del 2020, cuando la Franja Morada solicitó que se habiliten los llamados de los turnos de abril, julio y agosto, mientras que en otras Facultades de nuestra Universidad ya estaban habilitadas; que apoyan a un Estado ausente que jugó con la vida de 100.000 personas y que destrozó la economía de nuestro país”.

Además, desde la agrupación morada indicaron que “es vergonzoso que los autodenominados defensores de la Educación Pública se dediquen a gastar dinero de los estudiantes en bebidas y fiestas mientras que militan el presupuesto universitario 2022”.

La presidenta del Frente Universitario Popular, Daiana Cherey, se hizo eco de lo denunciado por la agrupación radical afirmó que las acusaciones son “totalmente falsas”, explicó en diálogo con El Litoral.

“El hecho de la cuestión de las bebidas alcohólicas sí existió y fue en 2019, el día de la fiesta del estudiante, o sea, muchos meses antes de realizar la Asamblea de Memoria y Balance de ese año. Nosotros aclaramos en el balance que hicimos la peña con otras agrupaciones de las demás facultades, entonces la boleta que presentan es vieja y la trajeron ahora”, detalló.

La agrupación Frente Universitario Popular emitió también un comunicado en el que aclaró la situación y refutó las críticas. “Lamentamos las falsas acusaciones realizadas y difundidas en redes sociales por parte de la agrupación Franja Morada, actual conducción de Fune, con la intención de usar la mentira y descalificación en un contexto netamente electoral”, indica parte de la nota publicada en la cuenta de instagram @fupdescahum, donde también aclaran que el centro de estudiantes no recibe dinero por parte de la facultad.

Además, insisten en que el remito que muestra la agrupación opositora está fechado el 20 de septiembre de 2019 e informaron que la compra de bebidas fue “a concesión”, es decir que se cobran solamente los productos consumidos y el gasto es solventado con la misma venta.

Por otro lado, Cherey sostuvo que las acusaciones de la supuesta oposición al llamado de mesas hasta septiembre son falsas y aclaró que la situación es diferente. “Es totalmente falso. Nunca pasó, al contrario, creo que fuimos uno de los primeros que con representación al Consejo Directivo formamos parte de la discusión y de la organización que fueron los primeros instructivos de las mesas virtuales. Nosotros siempre apostamos a que las mesas se realicen. Todo de lo que se nos acusa está grabado así que las acusaciones se caen rápidamente. Lo hacen porque saben que los estudiantes se quedan con las fotos”.

Comunicación Social

Con respecto a lo que sucede en la carrera con sede en Corrientes, la presidenta del FUP informó que se realizarán las elecciones un solo día y se hará el conteo en el edificio ubicado en calle Sargento Cabral. “En la carrera siempre reivindicamos los pedidos que fuimos haciendo hace muchos años, el edificio no tiene las mejores condiciones, hay muchas falencias. Nosotros no tenemos espacio físico y nos teníamos que ubicar en el pasillo, cosa que ahora no lo permiten, así que estamos tratando de acomodarnos”, indicó.