Desconcierto: las fotos de Mauro Icardi junto a Wanda Nara tras la separación

En la tarde del sábado, Wanda Nara sorprendió al publicar un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió en sus stories, sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus hijas menores Francesca e Isabella, aunque él sí mantiene el “follow” hasta el momento.

Su escueto mensaje con fondo negro dejaba entrever que existía un reciente conflicto en el matrimonio, y los indicios cobraron certeza con las palabras de la propia mediática: “Me separé”, le escribió la empresaria en un mensaje que intercambió con la periodista de espectáculos Ker Weinstein, administradora de la cuenta de Instagram “@chismesdeker”.

Por este motivo, en la tarde del domingo el jugador de París Saint-Germain desconcertó a sus seguidores al publicar un emotivo saludo a la empresaria por el Día de la Madre. “Feliz Día Mamucha”, escribió junto a dos postales de ellos abrazados y una en la que se ve a la mediática con sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y las dos nenas que tuvo con Mauro.

Por otra parte, el futbolista también compartió en sus stories una postal -que todo indicaría que es actual- en la que se lo ve junto a Wanda, y dos emojis de corazones. Además, precisó la ubicación: Milan, Italia. Cabe aclarar que en la mañana de este domingo, la ex de Maxi López compartió en sus redes un video en la que se la ve abordando un avión privado junto a sus hijas menores y, en las últimas horas, se supo que Icardi se ausentó del entrenamiento del club parisino ¿Acaso él habrá dejado sus obligaciones para ir detrás de su mujer y así, poder reconquistarla?

“Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”, dijo Andrés Nara ayer cuando le preguntaron por la separación de su hija. Dolido por los rumores y el abrupto silencio en torno a los motivos de la pelea de la pareja, expresó: “Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”.

Lo cierto es que apenas estalló la noticia, la primera persona en ser señalada como la tercera en discordia fue la China Suárez. En este sentido, se supo que la empresaria dejó de seguir en las redes a la ex pareja de Benjamín Vicuña, a quien hasta hace apenas unas horas le likeaba todas las fotos. Incluso su hermana Zaira mantenía una asidua relación con la actriz, y compartieron algunos trabajos juntas. Casualmente, el futbolista también dejó de seguir a Suárez, con quien parecía tener una excelente relación. La China, en tanto, continúa siguiendo a Wanda pero no a Icardi. Todos estos gestos virtuales dieron aún más que hablar, dejando en evidencia que el matrimonio decidió ponerle punto final a la relación.

Cabe recordar que La China se separó recientemente del actor chileno, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Después de confirmar la ruptura la actriz viajó a España junto a sus tres hijos para cumplir con diferentes compromisos laborales. Y ni bien llegó a Madrid se la relacionó con el modelo Javier de Miguel, con quien había coincidido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y se la vinculó también con el actor Mario Casas, actualmente en pareja con Desiré Cordero. Sin embargo, hasta el momento siempre se mostró relajada con su soltería, y abocada a disfrutar de los instantes familiares.

Infobae