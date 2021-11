Tras la defensa de Pampita, Flavio Azzaro volvió a apuntar contra Roberto García Moritán

Puede que tuvieran algunos enconos previos. Pero la realidad es que el escándalo entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán explotó el lunes, cuando el panelista de Polémica en el Bar, disconforme con el análisis político del legislador porteño electo por Juntos por el cambio, lo increpó irónicamente diciéndole: “¿Usted es economista o marido de Pampita?”.

La discusión fue subiendo de tono, al punto que el periodista deportivo llegó a decir que el empresario iba a tener que ponerse “una maxikiosco” cuando la modelo dejara de ser su pareja. Y, a decir verdad, el empresario supo salir airoso de ese cruce mediático, asegurando que Azzaro tenía preparado ese comentario “para salir en los portales”. Sin embargo, como era de esperar, a la mañana siguiente las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Carolina Ardohain para diera su opinión al respecto. Y la actual jurado de La Academia de ShowMatch no esquivó ninguna pregunta.

“Me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor tienen que tener cierto respeto por el invitado. Y me pareció, más allá de los comentarios de él (Azzaro), la producción y el conductor no tuvieron el respeto que Robert se merecía”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online, sin mencionar directamente a Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica. Y siguió en referencia a Flavio: “No me sorprendió porque es un estilo muy personal que tiene ese panelista”.

Finalmente, Carolina dijo que el comentario despectivo de Azzaro hablaba “de él” y no de su esposo. “La verdad que Robert está en el rubro gastronómico hace más de dos décadas y le ha dado trabajo a miles de personas en estos veinte años”, remarcó. Y dejó más que claro que a García Moritán “le da mucho orgullo” llevar el título de “marido de Pampita”.

Al escuchar esta firme defensa por parte de la modelo, Iúdica quiso dejar en claro su postura en este tema. “La quiero y la conozco desde hace años. Pero, cuando dice ‘el conductor’ yo sé que está enojada, porque si no hubiera dicho ‘Mariano’”, comenzó diciendo su programa del martes. Y le habló a cámara asegurando: “No era la intención traerlo a Roberto acá para que pase un mal momento. De hecho, se subió a la discusión y lo hizo maravillosamente bien. Después, cuando terminamos, nos quedamos hablando. Pero estuvo divertido, pegó dónde tenía que pegar y participó de un programa picante”.

Pero, entonces, tomó la palabra Azzaro. “Igual Pampita no trabaja en Canal A, trabaja en el programa de (Marcelo) Tinelli que es un quilombo bárbaro... Lo digo con onda, pero no lo dice Teté Coustarot. Ella también vive del debate y está todo bien”, señaló. Y, para ponerle más leña al fuego, agregó: “Dice que su marido hace dos décadas que trabaja en la gastronomía. Bueno, ¡que vaya a Utilísima entonces! ¿Acá viene? Si viene acá es para polemizar”.

El periodista aseguró que, finalmente, la discusión les había servido a ambos. Y cuestionó el hecho de que la modelo se metiera en una cuestión que era solo entre ellos. ”Es como que mi novia salga a defenderme a mí. ¡Queda feo!”, dijo. Pero evitó hacer referencia al posteo que había subido Pampita en sus redes sociales, recordando una nota en la que Valeria de Genaro hablaba de su relación con Flavio y decía: “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivoril”.

Lo cierto es que, después de que Azzaro insistiera con que a él “los chetos” de entrada le caían mal y más si eran del Pro, García Moritán llamó en vivo al programa de América para ponerle un punto final al enfrentamiento. “Entiendo que esto es así. Yo me levanté de la mesa tranquilo y nos dimos la mano con Flavio, así que está todo bien de mi parte”, dijo el empresario. Y el periodista aceptó dar por cerrado el tema, aunque adelantó que ya había hecho una entrevista para el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que se verá este miércoles y que, según explicó, incluía declaraciones muy fuertes de su parte.

Infobae