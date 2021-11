La fulminante nota que los vecinos de Mario Guerci le dejaron en el ascensor

Mario Guerci recibió un fuerte mensaje de parte de sus vecinos. Es que, según trascendió en las últimas horas, luego de que se lo vinculara con Soledad Bayona, su compañera en ShowMatch, otros residentes de su mismo edificio se mostraron molestas por distintas situaciones que habría generado el modelo debido a su exposición mediática.

Rodrigo Lussich lo había anticipado en Intrusos (América) días atrás. Luego de que Bayona lo visitara a Guerci en su departamento, una serie de rumores los empezaron a vincular sentimentalmente. Estos comentarios no habrían resultado tan escandalosos si no fuera porque la bailarina se encuentra en pareja con Nicolás Smirnoff, con quien estaba próxima a contraer matrimonio. La boda, finalmente, terminó suspendiéndose.

En ese contexto, luego de que Ángel de Brito confirmara que se vio a la participante de ShowMatch ingresar al departamento que el modelo habita en Palermo, las familias del edificio se manifestaron por demás molestas. Según confirmó el portal PrimiciasYa, en el ascensor de la propiedad horizontal alguien habría dejado un contundente mensaje para Guerci. “Andá con tu puter... a otro lado. Acá vivimos familias y no estamos para responder en qué piso vivís”, escribió uno de los vecinos en una hoja que dejó en el área común.

Pero, al parecer, la exposición no es lo único que le habría molestado al conjunto de familias que vive cerca del modelo, ya que en ese mismo papel aparecieron una serie de fuertes reclamos. “El patio en común no se usa para ensayos”, agrega el mensaje que le dedicaron al modelo. Y continúa: “Tu auto mal estacionado siempre, no deja pasar a gente discapacitada”. Luego, añade: “Pagale a la pobre chica trans por tus servicios sexuales, también te busca acá y te reclama falta de pago”. Finalmente, concluye en tono irónico:“Atentamente, tus vecinos”. En el momento, Guerci no se pronunció sobre el mensaje que recibió en el edificio en las últimas horas.

Por estos días, Soledad Bayona y Mario Guerci, no transitan el mejor de los momentos del certamen. Es que, en su última performance, la pareja cosechó escasos 16 puntos y resultó la primera dupla sentenciada, ya que el puntaje de la modelo no le alcanzó para pasar a la siguiente instancia.

Bayona no es la única participante con la que se vinculó a Guerci, uno de los concursantes más polémicos del certamen. Es que, en los últimos días, en paralelo a la aparición de las imágenes de Soledad entrando al departamento de Mario, algunos rumores indicaron que Celeste Muriega (actual dupla de Maxi Diorio) tendría algún tipo de relación con Guercio. Sin embargo, esta semana, ambos se encargaron de desmentirlo. “Mi corazón está solo, ahora está solo. Y mi cuerpo también”, aseguró Muriega, luego de ser consultada al respecto por Marcelo Tinelli. A al par, Guerci, que se encontraba en el estudio, aseguró: “El mío también. Estoy bárbaro. Somos amigos. Just friends”.

La Nación