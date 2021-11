Concurso ambiental: premiarán el acopio de plástico y pilas

Más Info

Las botellas de amor son de plástico PET limpios y secos, bien comprimidos que pueden ser bolsas, paquetes de snacks, arroz, fideos, polenta, productos de limpieza, envoltorios de golosinas, papel film, cubiertos de plásticos, palitos de chupetín, envoltorio de golosinas, cepillos de dientes, mezcladores de café, sorbetes, cubiertos de plásticos, sachets, etc.

En tanto se recibirán solo pilas de tipo AA - AAA - C - D - PP3 - CR. No califican las baterías de ningún tipo.