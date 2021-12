El presidente Alberto Fernández participó este sábado de la asunción de Máximo Kirchner como flamante presidente del PJ bonaerense y aprovechó para apuntar contra la oposición luego del fracaso del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados.

“Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron”, consideró el Presidente en un discurso brindado desde la Quinta de San Vicente, donde se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del PJ bonaerense.

En la misma línea, Fernández continuó: “Yo lo que pido es un poco de honestidad intelectual. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y, si no lo hacen, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer“, expresó el mandatario en el cierre del acto.

A pesar del revés que recibió su administración en la Cámara baja, Fernández avisó: “Yo en el 2022 voy a seguir gobernando porque represento el interés de los que menos tienen”.

Por último, el mandatario le pidió a la militancia peronista “mirar el 2023, que va a ser nuestro porque vamos a ganar”.

Según pudo saber Infobae, el jefe de Estado revió su decisión inicial de no asistir al convite -ya estaban confirmados ministros nacionales y provinciales, intendentes y concejales, entre otros- para demostrar que el Frente de Todos no tiene fisuras, e intentar dar un mensaje de unidad luego de la derrota en la Cámara de Diputados en el debate por el Presupuesto 2022.

Máximo Kirchner, titular del bloque del oficialismo en la Cámara baja, había invitado a Fernández cuando confirmó que asumiría en el PJ de la provincia de Buenos Aires, a pesar del fallo de la Cámara Electoral que lo había puesto en duda.

Pero el Presidente nunca había confirmado su presencia y se especulaba con que no iría, atribuyéndolo a que la relación entre ambos no pasaba por el mejor momento.

Sin embargo, con el objetivo de echar por tierra estas interpretaciones, el mandatario resolvió este viernes por la noche ir a la Quinta de San Vicente.

Fernández acompañó a Máximo después de que el Frente de Todos sufriera un duro revés en la nueva Cámara de Diputados con respecto al Presupuesto 2022. El titular del bloque oficialista fue quien dinamitó la posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio para prorrogar la discusión para el martes que viene, con un discurso que no cayó bien en las filas opositoras y desembocó en el rechazo a la norma elaborada por el Ministerio de Economía.

Si bien en un momento de la madrugada la oposición estaba dispuesta a tratar la iniciativa nuevamente en Comisión, todo cambió cuando el hijo de la Vicepresidenta tomó la palabra y cuestionó a varios integrantes de la bancada de JxC por haber sido parte del Gobierno cuando se contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, lanzó Máximo Kirchner.

Sus palabras estaban dirigidas puntualmente a Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que estaban sentados a metros de él.

