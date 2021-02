Por qué Claudia Fontán no estuvo en las emisiones de Masterchef Celebrity

Claudia Fontán fue anunciada por Telefe como la participante número 17 de la segunda edición de Masterchef Celebrity. Sin embargo, “la Gunda”, como cariñosamente la llaman sus amigos y familia, no estuvo en ninguno de los programas emitidos hasta ahora del reality conducido por Santiago del Moro y que tiene a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui como jurado.

Según explicaron desde el canal, la actriz firmó contrato para estar en el concurso cuando ya habían comenzado las grabaciones del programa, por lo que sus participaciones recién se podrán ver en unas semanas.

En algún momento se especuló con que ella fuera el reemplazo de Carmen Barbieri, que tras haber contraído coronavirus y haber tenido que estar internada por una complicación en su cuadro, no pudo hacer su debut en el reality. Sin embargo, nada tiene que ver el ingreso de la Gunda con la ausencia de la Leona, ya que hasta que ella se pueda incorporar, su hijo Fede Bal, que además es el host del programa digital Masterchef a la carta, será quien ocupe su lugar.

Anoche, el actor que ya había participado en la primea edición del ciclo de cocina, participó por primera vez en nombre de su mamá, pero su plato le jugó una mala pasada y no logró custodiar bien el lugar de la ex Cantando. Bal se llevó el delantal gris y el jueves deberá competir por pasar al balcón, si su receta no es la mejor de la noche, irá el domingo a la gala de eliminación.

Cuando finalmente debute en Masterchef, no será la primera vez que la Gunda cocine en televisión, aunque sí la primera que lo haga en competencia. Durante el 2011 y 2012 realizó con su amigo, el chef Fernando Trocca, el ciclo Trocca alla Fontán, en el Gourmet. Cada semana la dupla recibía a un colega o amigo a quien agasajaba con un menú especial, preparado en conjunto.

Además de ella y de Fede en lugar de su madre, participan del ciclo la conductora Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos que en su debut sorprendió con un pescado y fue uno de los favoritos de la noche; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi quien subió al balcón gracias a su equipo aunque su plato recibió varias críticas; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano que realizó el martes el mejor plato de la noche; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, la actriz Georgina Barbarossa, el mediático Alex Caniggia y el basquetbolista el Loco Montenegro.

En la primera emisión de la nueva temporada, los encargados de entregar los delantales a los participantes fueron Claudia Villafañe, ganadora de la primera temporada, Analía Franchí, semifinalista y el Mono de Kapanga y Roberto Moldavsky, que aconsejaron a sus colegas sobre “lo que no hay que hacer”.

“Y sí, finalmente, familia, acá estamos dándole la bienvenida a todos los que están del otro lado”, anunció el conductor del ciclo. Y, enseguida, pidió un aplauso para presentar a los tres miembros del jurado. “Tengo muchas expectativas, como siempre. Nosotros estamos muy contentos de poder seguir en esta nueva temporada, brindando alegría a todos los hogares. Pero vamos a ver cómo vamos a comer”, dijo Donato De Santis. Enseguida, Damán Betular tomó la palabra y aseguró: “Estuve pispeando un poco y me parece que competencia tenemos asegurada”. Y, finalmente, mostrando una amplia sonrisa, Germán Martitegui, confesó: “Yo no sé ni quienes son los participantes, no quise saber. Así que estoy muy expectante”.

