La madre de Wanda Nara, señalada por un supuesto romance con el ex de otra famosa

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, volvió a estar en el centro de la escena mediática por un supuesto escándalo sentimental. Actualmente vive en Italia y mantiene una relación con Rafael, un argentino vinculado al mundo del fútbol. Sin embargo, en los últimos días, una inesperada acusación la puso en boca de todos.

Sin embargo, en los últimos días se desató una fuerte polémica luego de que una figura del espectáculo la acusara de haberle "robado" el novio a su madre. La denuncia provino de Lola Bezerra, la modelo brasileña que se hizo popular hace algunos años y que luego optó por una vida más alejada de los medios para enfocarse en la maternidad.

Durante una entrevista en Crónica TV, Lola reveló que la madre de Wanda se habría quedado con el novio de su propia mamá, a pesar de que ambas mujeres mantenían una amistad.

"Me quería matar porque no quería que lo cuente, me salió de corazón porque la vi sufrir. Cuando me preguntaron si estaba soltera dije que le robaron el novio. Eran súper amigas, Nora venía a mi casa", expresó Lola más tarde en el programa Intrusos.

"Mi mamá salía con Rafael, dejó de verlo, le escribía a Nora y dejó de contestarle. Hasta que un día vio en el Instagram de ella una foto de los dos juntos. Si no me equivoco, fue el año pasado. Salieron por un año, era medio tacaño", continuó.

Finalmente, Lola cerró su testimonio aclarando: “No tengo nada contra Wanda ni contra Zaira, estoy contando algo que le pasó a mi mamá, que entre paréntesis, me quiere matar. Pero ella se enamoró y Nora era su amiga”.

