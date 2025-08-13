¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
SALUD

Corrientes suma una nueva ablación multiorgánica y ya son 49 los donantes en el año

El equipo del CUCAICOR llevó adelante un complejo operativo en el Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”, sumando un nuevo paso en la lista de donantes de la provincia.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 15:31

En un trabajo articulado entre múltiples instituciones de salud, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (CUCAICOR) realizó una nueva ablación multiorgánica en el Hospital Escuela “Gral. San Martín”.

El procedimiento contó con la participación de la UHPROT (Unidad Hospitalaria de Procuración y Trasplante), el equipo cardíaco del Hospital Garrahan, el hepático del Hospital Privado Universitario de Córdoba, el renal del CUCAICOR y el pulmonar del Hospital Dr. René Favaloro.

En lo que va de 2025, 49 correntinos ya se convirtieron en donantes de órganos y tejidos, brindando nuevas oportunidades a quienes esperan un trasplante.

La coordinación y logística se desarrolló desde la guardia operativa nacional del INCUCAI, junto a CUCAICOR, siguiendo los criterios de distribución establecidos en las resoluciones vigentes. Todo el procedimiento quedó registrado en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA), que administra y fiscaliza la actividad de donación y trasplante en Argentina.

Desde el organismo provincial remarcaron el valor de las familias donantes y el trabajo conjunto de diversas áreas: terapia intensiva, quirófano, kinesiología, laboratorio, enfermería, Banco de Sangre, Dirección de Emergencias Sanitarias 107, Tránsito municipal, Policía de Corrientes, Aerolíneas Argentinas y Policía Aeroportuaria.

El proceso de procuración de órganos puede durar varias horas, iniciando con la detección del potencial donante y finalizando con la cirugía de trasplante, un procedimiento que salva vidas y que requiere precisión, coordinación y compromiso.

