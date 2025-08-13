Thelma Fardin tras el pedido de nulidad de la condena que hizo Juan Darthés: "Yo gané"

Después de un largo proceso judicial, Juan Darthés fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión con un régimen semi abierto, al ratificarse la pena por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardin. El veredicto se conoció el pasado 20 de marzo, sin embargo, el actor y sus abogados pensaron una nueva estrategia para frenar esto.

En medio de esta situación, se desataron todo tipo de comentarios. Es por eso que Thelma Fardin se cansó y usó sus redes sociales para publicar un curioso video, donde responde de forma burlona a aquellos que se burlaron de lo que le ocurrió.

"Yo gané, el hecho está probado. Eso en la Justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran", comienza diciendo, mientras simula hacer ejercicio.

Y, siguió: "Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen: 'Thelma tiene que pagar, tiene que ir presa'. Odiadores seriales, lamento informarles que no. Eso no va a pasar".

"Cinco jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más", dijo Thelma.

En ese sentido, comenzó a explicar la estrategia que está aplicando Juan Darthés en este momento. "Ellos apelan como cualquier persona que enfrente una condena. Eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó en sus propios escritos lo admiten", dice la actriz

"Lo que discuten es si me golpeó, ató. Insisten en que la causa no es federal sino estadual. ¿Para qué lo hacen? para que el juicio empiece de cero y así poder decir que prescribió. El fallo dice que no pueden exigir golpes, cuando la violencia en sí mismo, el abuso", continuó relatando Fardin.

Además, agregó: "Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí. Lo están defendiendo de una nena de 16 años. Es contundente sobre la competencia federal, abriendo el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera".

Para cerrar, dijo con firmeza: "Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar, no tiene precio".

FUENTES: minutouno.com