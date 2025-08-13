¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Gustavo Valdés
Bella Vista será sede del 2º Encuentro de Autos Clásicos Multimarca

El encuentro será en el Polideportivo Municipal con acceso gratuito, pidiendo un alimento no perecedero, que será donado a comedores locales, como contribución voluntaria.
 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:22

El Segundo Encuentro de Autos Clásicos Multimarca se realizará el sábado 16 y domingo 17 en la localidad correntina de Bella Vista. El evento contará con más de 250 vehículos en exposición, donde desfilarán vehículos por la ciudad y demostrarán sus destrezas.

En Casa de Gobierno, se presentó este miércoles el lanzamiento del evento con la presencia del subsecretario de Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, y la intendenta anfitriona, Noelia Bazzi.

El encuentro será en el Polideportivo Municipal con acceso gratuito, pidiendo un alimento no perecedero –que será donado a comedores locales– como contribución voluntaria. Se contará también con patio gastronómico, feriantes y juegos infantiles.

“El sábado habrá una caravana de los vehículos por la ciudad, y una vez que regresemos al complejo comenzarán shows de bandas en vivo. Durante los dos días, en un lugar específico destinado para eso y con la presencia de seguridad, ambulancia y bomberos, se realizarán destrezas con autos preparados especialmente para eso, con quema de cauchos y troncos”, adelantó uno de los organizadores, Gerardo Benítez.

Benítez remarcó “la expectativa inmensa” que genera la convocatoria de público de escala regional y nacional. “Ya hay gente de Neuquén, por ejemplo, que están esperando desde hace 15 días para este encuentro, y han estado disfrutando de paseos en lancha y conociendo el Toropí en nuestra ciudad, que es preciosa y tiene mucho para ofrecer”, subrayó.

En esa línea se expresó el subsecretario Costaguta, quien ubicó a Bella Vista como una de las ciudades con mayor crecimiento turístico, y que encuentros como este generan impacto económico a través de la hotelería, gastronomía y otros rubros.

Por su parte, la intendenta Bazzi se mostró agradecida por esta oportunidad de que las familias y visitantes puedan disfrutar de una propuesta distinta, fortaleciendo además el calendario turístico de su municipio.

AGENDA

Sábado 16

  • 09:00 | Recepción de autos clásicos por Ruta N27.

  • 14:00 | Show de trompos, destrezas y quema de caucho (lugar destinado exclusivamente con seguridad correspondiente).

  • 17:00 | Caravana por la ciudad guiada por inspectores de Tránsito.

  • 18:00 | Sorteos para expositores y público en general.

  • 20:00 | Bandas en vivo sobre escenario principal:

    • Amboé

    • Samba Total

    • Ramón y Maga Barbona

    • Errático

    • La Plena Fuerza

Domingo 17

  • 09:00 | Recepción de autos clásicos por Ruta N27.

  • 14:00 | Show de trompos, destrezas y quema de caucho (lugar destinado exclusivamente con seguridad correspondiente).

  • 19:00 | Entrega de reconocimientos a expositores.

  • 20:00 | Bandas en vivo sobre escenario principal:

    • La Cubana

    • Maxi Gabriel

    • 3 Sodas

    • Tuky Ortiz y su Compadre

