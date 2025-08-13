"No hacen falta más leyes: la Constitución obliga a proteger a personas con discapacidad"

La ciudad de Corrientes fue escenario el martes por la noche de una masiva marcha contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Bajo la consigna "Corrientes dice no al veto", familias, profesionales e integrantes de centros terapéuticos se congregaron en la plaza 25 de Mayo y marcharon hasta la Casa de Gobierno para exigir el respeto a los derechos adquiridos.

Walter Goldfarb, padre de una persona con discapacidad y participante de la movilización, describió en Hoja de Ruta: "La concurrencia era muy numerosa, compuesta por mayoría de jóvenes, personas con capacidades especiales acompañadas de sus padres y cuidadores. Fue una marcha muy pacífica y compacta, de más de una cuadra de extensión".

El referente criticó la ausencia de la dirigencia política: "Absolutamente nadie se comunicó con nosotros. No vi a ningún dirigente político de ningún partido, de ningún sector. Me tomé el trabajo de recorrer toda la marcha y no estaban".

Goldfarb remarcó que el problema no es la falta de legislación, sino su incumplimiento: "Ya no necesitamos más normas jurídicas: la Constitución Nacional y la de Corrientes establecen la obligación de proteger a las personas con discapacidad. Lo que falta es aplicar lo que ya está vigente".

También reflexionó sobre la mirada social hacia la discapacidad: "Todos somos un poquito discapacitados. A veces me pregunto quién está más discapacitado: si un niño con parálisis cerebral que te devuelve una sonrisa, o quien tiene el cuerpo sano pero es incapaz de dar un abrazo o ayudar a quien lo necesita".

En relación al contexto económico y político, señaló: "Si la mejora económica no da respuesta a los sectores más vulnerables, nos falta algo. Hay dinero para algunas cosas, pero para esto dicen que no hay partida". Y dejó un mensaje final de unidad: "Qué distinto sería el mundo si yo fuera su guardián y usted fuera mi guardián: habría menos guerras, menos crisis, más solidaridad".

