Aseguran que Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej tras diez años de relación

Una noticia inesperada sacudió el mundo del espectáculo este martes en LAM: Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron tras una década de relación. La ruptura, que pone fin a un vínculo de diez años marcado por una diferencia de edad de 30 años, se dio en medio de un "desgaste total" y de un cambio de vida de la actriz, según la información revelada por Pepe Ochoa.

La decisión, que no fue abrupta, se habría gestado a lo largo del tiempo. Ochoa detalló que la mudanza de Kolodziej a Madrid para probar suerte como actriz fue el punto de inflexión. La distancia, y la dificultad para sostener el vínculo en esas circunstancias, fue lo que finalmente llevó a la pareja a tomar la decisión de poner una pausa en su relación.

El productor también reveló que, tras la separación, el músico rosarino se encuentra en una etapa introspectiva y muy creativa. En este período, escribió un libro de poemas que, curiosamente, dedicó a sus ex parejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, pero no a Eugenia Kolodziej.

La noticia de la ruptura llega meses después de que Fito Páez sufriera un grave accidente doméstico a principios de septiembre del año pasado. El incidente, que le provocó varias fracturas en las costillas, lo obligó a posponer parte de su gira por Latinoamérica y Europa. Casi un mes después, el músico reapareció en sus redes sociales, compartiendo imágenes desde la clínica Ruber Internacional en España, donde fue operado. En ese momento, escribió un emotivo mensaje de agradecimiento: "En manos de los doctores Regulo Ávila y Uxio García Aldao a cargo de un equipo inigualable de médicos, clínicos y enfermeras hice la recuperación de una fuerte contusión en la caja torácica". Fito también agradeció a su manager, Daniel Grinbank, por su arduo trabajo para "reordenar mi complicadísima agenda de conciertos y salida del nuevo álbum".

