Filtran un explosivo audio de Luciana Salazar y Martín Redrado

La historia de Luciana Salazar y Martín Redrado lleva más de una década de cambiantes capítulos. En el más reciente, la pareja proyectaba una reconciliación que resultó frustrada y, ahora, se conocieron audios íntimos de un intercambio que la modelo y el político tuvieron en los últimos días. Según pudo escucharse en el material que se filtró, ambos negociaron de qué forma presentar a la prensa su acercamiento, que finalmente duró unos pocos días.

“Todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme”, dijo Salazar a Intrusos (América) días atrás, para explicar las marchas y contramarchas en el vínculo con el economista. “Primero me dice una cosa, después hace otra. Se lleva a una persona de viaje cuando a mí me dijo que no la amaba más, que ya estaba terminado y ahora me deja expuesta porque está allá con ella. Nos negó en la cara [a Ana Rosenfeld y a ella] la foto con Lulú. Es descabellado todo”, añadió.

En el material que Rodrigo Lussich presentó en la última emisión de Intrusos, se escucha un intercambio de audios entre la modelo y el economista, en el que ambos pautan los términos en los que van a contar a la prensa que estaban intentando recomponer la relación. Aunque finalmente no ocurrió de forma definitiva, por esos días, Salazar pensaba ir “paso a paso” y Redrado se manifestaba de acuerdo en todo lo que ella proponía. “El tema mediático tiene que ser step by step, como decís”, lanza la mamá de Matilda, en un audio del 10 de enero.

Con esa dinámica paulatina, Salazar planeaba ir revelando poco a poco el acercamiento entre el economista, ella y su hija. “No te digo mañana, pero pasado mañana, ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir: ‘Se juntaron para aclarar la situación, porque Martín la verdad que no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto’”, dice Luciana. “Si hay algo que él tiene que aclararle, se lo va a aclarar, porque hay cariño… Cariño demostrado. El primer paso para mi tiene que ser ese”, agrega.

En tanto, Redrado se muestra de acuerdo con los cálculos de la modelo. “Está bien. Eso va a estar bueno”, manifiesta. A continuación, Salazar añade: “Y después, pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante empezar a seguir a mi hija en Instagram. Con eso… Viste esas son cosas que después nos sacan los medios sin hacer nada”. El economista, otra vez, se muestra a favor del plan de Salazar: “Sí, sí. Esa es la dirección correcta”.

Después, la mamá de Matilda, comienza a mostrar preocupación por un posible cambio repentino de lado de su expareja. “Me gustaría que el compromiso de Ana, que nosotros le contamos lo que decidimos, para que ella sea testigo también de esto. Porque si vos mañana me cag… me cambiás toda la historia… Me quiero matar”, dispara. “Obvio. No, no. Quiero hacerlo yo también”, responde Redrado. Intranquila, Luli vuelve a manifestar sus dudas y le hace un pedido: “No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho de vos, Martín. La verdad que yo soy una mina easy en eso. Entonces, yo que te digo… Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente. Para que sea el cuentito lindo, para que lo entiendan. Lo que quiero es que… Le digamos a Ana a lo que llegamos para que ella esté al tanto”.

“No. No sé. Por ahí ayude si es a redactar eso”, responde él. En tanto, ella, continúa pidiéndole “respeto” y que mantenga su palabra. “Entre nosotros sabemos cómo que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros”, dice Salazar, a lo que el economista asiente.

A pesar de mostrar que ambos están de acuerdo, ella insiste con pedir responsabilidad de su lado. “Vos no vas a salir con alguien a comer, porque te reviento. Yo no salí”, lanza Salazar. “Si no, me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa… Y bueno, veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conocés más Miami”.

La Nación