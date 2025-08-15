San Martín sumó un extranjero de categoría y se retira del mercado de pases

Para el inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín cerró su plantel con la contratación de un extranjero de calidad.

El equipo correntino confirmó la llegada de Reginald Becton, un pivote estadounidense que viene de cumplir un gran torneo con Riachuelo de La Rioja.

Con la llegada del jugador de 33 años y 2.06 metros de altura, se completó el plantel que tendrá nuevamente la conducción técnica de Gabriel Revidatti.

Si bien, queda una ficha disponible, desde la dirigencia rojinegra confirmaron a El Litoral que no será ocupada por el momento. Se aguardará si el mercado ofrece algo interesante o se analizará con el transcurrir de la competencia que dará inicio el 24 de septiembre.

Becton viene de jugar la temporada 24/25 en Riachuelo de la Rioja donde fue una de las figuras que tuvo el equipo de Sebastián González. En la Liga anterior, el norteamericano promedió 10.7 puntos y 7.4 rebotes por partido.

Su capacidad física, experiencia y aporte goleador, fortalece la pintura de San Martín que apuesta a ser protagonista central en la Liga 25/26.

Ante de desembarcar en La Rioja, Becton pasó por las principales competencias de Puerto Rico, México, Israel y República Dominicana. En el 2015 se había sumado al plantel de Peñarol de Mar del Plata pero dejó el equipo antes de debutar y fichó para el Maccabi Haifa.

Sobre su incorporación al elenco rojinegro, Becton expresó: “Significa mucho estar en Argentina haciendo lo que me encanta hacer. Es una bendición” y agregó: “Mis expectativas son altas, pero solo quiero hacer lo que sea necesario para ganar”.

De esta forma, San Martín cerró su plantel con: Gastón García, Lucas Gargallo, Franco Méndez, Lautaro Berra, Víctor Fernández, Federico Aguerre, Leonel Schattmann, Salvador Giletto y Reginald Becton.

