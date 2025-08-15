Buscan desesperadamente a un menor en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este viernes sobre la búsqueda desesperada de un menor de Corrientes. Se trata de Juan Nicolás Vázquez, de 14 años, quien se ausentó de su hogar este jueves.

Según los datos proporcionados, el adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez trigueña, tiene contextura robusta, ojos marrones y cabello corto de color negro. Al momento de ausentarse vestía un pulóver rojo, pantalón tipo buzo rojo y zapatillas del mismo color. Como seña particular, lleva aros en ambas orejas.

El caso está siendo investigado por la fiscalía de turno, y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar información que pueda ayudar a su localización.

La denuncia fue realizada y desde ese momento se activó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía provincial.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1 al (0379) 443-2913, al 911 (en Capital) o al 101 (en el interior provincial), o acudir a la dependencia policial más cercana.