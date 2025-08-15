Los trabajadores de la forestadora Tapebicuá anuncian bloqueo de la empresa en Virasoro

El conflicto laboral en la forestadora Tapebicuá S.A., ubicada en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, se agudiza.

A través de un comunicado, los trabajadores de la empresa anunciaron que, ante la falta de respuestas, procederán a un bloqueo total por tiempo indeterminado de los accesos a la planta a partir de este domingo 17 de agosto.

La medida, señalaron, es tomada como "último recurso" ante la "suspensión masiva de los trabajadores sin goce de sueldo" y la "deuda de salarios ya trabajados".

Los empleados calificaron la situación como de "extrema gravedad", ya que deja a cientos de familias sin su único sustento.

Llamado a las autoridades provinciales

En su comunicado, los trabajadores manifestaron su frustración por la falta de una "audiencia de conciliación de carácter urgente" por parte del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes.

A pesar de que el Gobierno provincial había prometido medidas paliativas, los empleados consideran que no han tenido "respuestas concretas" que resuelvan la situación.

Los trabajadores de Tapebicuá S.A. apelaron a la comprensión de la comunidad de Virasoro, afirmando que su lucha es para defender sus puestos de trabajo, el sustento de sus familias y su dignidad, sin reclamar "nada que no les corresponda".