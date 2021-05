Gabriel Piccato quiere a Paolo Quinteros en el “nuevo” Regatas

El flamante entrenador de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato, junto con los dirigentes de la institución, comenzaron a diagramar el plantel para encarar la temporada 2021 - 2022 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El DT aseguró que hay una buena base, que le gustaría mantener a la mayoría de los jugadores, que ya habló con Paolo Quinteros y que confía en armar un equipo competitivo.

El torneo 2020 - 2021 de la Liga concluyó la semana pasada y rápidamente los clubes salieron al mercado de pases para contar con el personal de cara al próximo campeonato.

“Me puse en contacto con Paolo Quinteros. En mi llegada a Regatas siempre pensé que él estaría en el equipo, aunque él pueda estar más cerca del retiro que de continuar”, señaló Piccato.

“Noto que sus ganas de jugar siguen muy vivas y tendremos que hacer un trabajo en conjunto”.

El jugador entrerriano de 42 años cumplió su décima temporada en Regatas Corrientes, aunque no tuvo tantos minutos en cancha por la rotación constante que realizaba Lucas Victoriano.

En el último torneo, Paolo, que no vio acción en la serie de playoffs frente a San Martín por una lesión, promedió 14.7 minutos en cancha con 6.6 puntos y 1.7 asistencias. “La idea es mantener el mismo equipo, ese es el deseo tanto de la institución como mío y ahí veremos lo que dice cada jugador y el peso del mercado, la oferta y la demanda”, sostuvo el DT de 49 años.

Hasta el momento solamente cuenta con los servicios de Martín Fernández y Xavier Carreras. Y la prioridad es buscar retener al pivote Tayavek Gallizi. “El factor más importante es ver realmente con quienes podemos contar y a quiénes podamos retener y ahí volver a analizar la situación para ver qué ofrece el mercado y cómo está la situación económica del país para pensar en jugadores extranjeros”.

Para Piccato será su segundo ciclo en Regatas Corrientes donde ya dirigió del 2016 al 2018 con un subcampeonato como mejor producción. El nuevo desembarco al parque Mitre “fue todo muy rápido y resultó una gran sorpresa tener la posibilidad de volver a Regatas, una institución de las más importantes de la Liga. En el hecho de acceder a lugares y a clubes como Regatas está implícita la probabilidad de armar buenos planteles y de ser muy competitivos. Ya es motivo más que suficiente para dar un sí rotundo”.

Piccato reconoció que “se presentó una situación atípica en mi carrera deportiva. Generalmente cuando finalizo un proceso pasa bastante tiempo y ese tiempo muchas veces se hace eterno, porque está la incertidumbre de si vamos a tener la oportunidad de trabajar nuevamente, si vamos a ser elegidos”.

Pero no tuvo dudas y “por eso el sí rotundo, porque la probabilidades son altas de tener un plantel competitivo y jugadores de calidad, que en definitiva es el punto de partida para cualquier proceso exitoso. Hay intencionalidad de parte de la dirigencia de poder reunir a buenos jugadores. Estará el desafío también mío y del cuerpo técnico de crear esos escenarios favorables”.

En la temporada que recién concluyó, Piccato estuvo al frente de Hispano Americano de Río Gallegos y por primera vez fue entrenador principal de la selección Argentina mayor.

“Estoy muy agradecido a Hispano. Cuando en un momento puntual de tu carrera deportiva no salen las cosas como las pensás y el resultado, teniendo en cuenta el esfuerzo que uno pone, no es el deseado, que llegue una institución y te da un voto de confianza por tu capacidad profesional y tu persona siempre es digno de agradecer. Hispano estuvo en ese momento y me dio la oportunidad de poder trabajar”.

En tanto que se consideró “como un entrenador de transición en la Selección Argentina y sabía que eso era hasta que se diera el regreso de Sergio Hernández. Cumplimos una parte exitosa con los que nos tocó liderar”.

La atípica competencia que pasó le dejó algunas enseñanzas. “Lo que más me quedó de este formato es aumentar la capacidad de síntesis y de decisión, porque la variable tiempo es cada vez más importante”.

“Otra enseñanza en esta realidad que vivimos es intentar ir un día a la vez. Tener en el mediano plazo lo que queremos lograr o a dónde llegar, pero después entregarse al día a día y en ese día a día saber que vamos a tener que refocalizar varias veces, porque la pandemia y la vida se encarga de cambiar los escenarios. Esa ha sido una dura pero valiosa enseñanza”, concluyó el entrenador.