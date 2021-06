El mensaje de la pareja de Gastón Dalmau en la final de MasterChef Celebrity

Luego de consagrase como ganador en la final de MasterChef Celebrity en una reñida competencia con Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau se volvió el centro de atención y recibió miles de mensajes de seguidores y allegados en las redes sociales.

Tanto familiares como amigos y colegas publicaron comentarios de apoyo durante la emisión del último programa, pero hubo una persona que se destacó por sobre las demás: su pareja.

Se trata de José Navarro, con quien Dalmau vive en Los Ángeles, donde el ex Casi ángeles desarrolló una exitosa carrera trabajando en la producción y los efectos visuales de películas de Marvel.

Si bien el actor no suele exponer su vida privada, la emotiva final del concurso permitió conocer algunos detalles de su intimidad.

El pasado martes, fue el mismo participante quien dio indicios de su relación con el joven español: “Mi amor está lejos y mi perro también”, dijo sobre Navarro y Roger, la mascota que comparten.

El apoyo para Dalmau y Barbarossa fue clave en la etapa final del reality de cocina. Entre los posteos que se multiplicaron en las redes antes de la definición del campeón, el de Navarro sobresalió del resto.

A través de un historia en su cuenta de Instagram, el español publicó una foto con su perro y con la frase “GasTeam”, confirmando los rumores que lo vinculaban al actor argentino.

Cuando este jueves anunciaron que recibiría el premio de 1,2 millones de pesos, Gastón expresó: “Vale la pena esforzarse, caerse y levantarse. Es muy emocionante haber conseguido esto”.

Y agregó: “Primero, agradecer al equipo increíble que hay acá. Al jurado, qué decirles: aprendí tanto, me alegré, me enojé, lloré, me reí, me divertí. A mi familia, de aquí y de Los Ángeles. Mi amor, te amo, lo llevo para casa”.

En el pasado, el actor fue relacionado a compañeras de trabajo y otras celebridades locales, aunque nunca se terminaron de confirmar los romances.

Una de ellas fue Rocío Igarzábal, su compañera de Casi ángeles con quien mantiene una fuerte amistad hasta el día de hoy; también Lali Espósito e Inés Palombo, con quien se lo pudo ver muy cercano a finales de 2010.

