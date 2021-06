La iniciativa de Martín Garabal que viralizó a Iván de Pineda con Pet Shop Boys

Martín Garabal fue uno de los recientes invitados a Pasapalabra, programa que conduce por las tardes de Telefé, Iván de Pineda. Entre comentario y comentario, el humorista, actor, y director propuso a las y los espectadores del programa una iniciativa que se volvió altamente viral.

Fue luego de que se enterara que Iván había formado parte de un videoclip del dúo de pop electrónico británico, Pet Shop Boys. Se trata de "Se a vida é"(That's the way life is), tema que lanzaron en 1996, que alcanzó el puesto número 8 en las listas del Reino Unido en agosto de ese mismo año, mes en el que se presentó.

El tema de conversación surgió a raíz de si Iván alguna vez bailó, y para responder, Cristian Sancho -presente en el programa- recordó que participó en el videoclip de la banda. Reaccionando encantado y con sorpresa, Garabal propuso: "Invitamos a la gente a que pase por el canal Pet Shop Boys y pongan 'Vinimos por Pasapalabra', así cuando pasan los Pet dicen ¡hey!".

En minutos, el videoclip se llenó de comentarios que siguieron con la iniciativa del actor y también conductor. Incluso, la productora ejecutiva del Pasapalabra y de WarnerMedia, Mariel Morán, hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales.

"Los Pet Shop Boys ahora están mirando los comentarios y dicen ¿KE PASÓ? Ustedes son muy geniales", expresó la productora.

