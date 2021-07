El gesto de Guillermina Valdes con Soledad Aquino cuando estaba en terapia intensiva que conmovió a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y su familia están pasando por un momento difícil por el delicado estado de salud de Soledad Aquino. La mamá de Cande y Mica Tinelli fue sometida a un trasplante de hígado el 10 de junio pasado, luego de haber sufrido una hemorragia intestinal. También logró superar el COVID-19 en medio de una internación en La Trinidad de Palermo, donde permanece recuperándose.

“Sole es una persona muy importante en mi vida, más allá de no ser mi pareja, pero es la mamá de mis hijas y eso es un vínculo indisoluble. De esa unión uno no se separa nunca como papá, se separa de un vínculo amoroso”, explicó el conductor de ShowMatch en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el ciclo conducido por Ángel de Brito en la pantalla de El Trece.

Además contó un episodio muy emotivo que vivió con su actual pareja, Guillermina Valdes: “Tengo una mujer hermosa a la que amo que me ayuda y está a mi lado permanentemente. No tengo más que agradecerle a toda la gente, agradecerle a toda mi familia, agradecerle a mi mujer. El otro día la veía a Sole en terapia intensiva y a Guille maquillándola. A mí se me caían las lágrimas. Esas son cosas hermosas de vivir, poder ayudar a mis hijas, estar cerca de ellas, estar cerca de Sole, toda mi familia está cerca”.

Tinelli señaló que Aquino no solo tiene una buena relación con Valdes, sino también con Paula Robles, otra de sus ex esposas y madre de Francisco y Juanita. “Todos mis hijos están alrededor de Sole. Fue un trasplante muy importante, tuvo operaciones después, todavía cuesta salir y la está luchando. A uno le gustaría estar más y me gustaría estar más al lado de mis hijas”, reconoció el líder de LaFlia.

Luego se refirió a la importancia del apoyo de la gente: “Llegás a la clínica y aunque estés con barbijo, alguien te mira y dice: ‘Vamos, fuerza’. Te acostumbrás a tantos dolores, a tanta gente que la vas perdiendo. Y de repente decís: ‘Qué bueno que la gente te esté apoyando’. El trasplante salió bien, hubo compatibilidad con el órgano donado con el cuerpo de Sole que eso es muy importante. La sigue luchando, es una guerrera, a la que admiro profundamente”.

Cabe recordar que la mamá de Lolo suele subir posteos relacionados con Soledad, desde pedir que donen sangre hasta mostrar momentos emotivos, como una de las visitas que realizaron con Marcelo a la clínica. La empresaria compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que se podía ver a Tinelli junto a la cama en la que se encontraba Soledad, sosteniendo en su mano el teléfono celular desde el que su hija mayor participaba del encuentro mediante una videollamada.

En una oportunidad, el conductor también usó su programa para enviarle un tierno mensaje a la madre de sus hijas mayores. “Voy a aprovechar este momento también para levantar las manos y dedicarle este programa a mi ex mujer, a Sole, que está pasando un momento difícil después del trasplante de hígado. Toda la familia levantamos las manos permanente”, dijo Marcelo.

“A mis hijas también, que sé que la están luchando junto a su mamá. Y todos juntos, siempre. Más allá de separaciones en la vida amorosa, hay separación de padres que nunca existen, porque los padres van a estar unidos siempre. Y más de dos hermosas mujeres, como son Mica y Cande, y tan luchadoras también...”, finalizó Tinelli, muy emocionado frente a las cámaras.

Infobae