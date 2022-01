Regatas se alista para afrontar la segunda fase de la Liga Nacional

Regatas Corrientes, que viene de terminar segundo en la zona A detrás de Ferro, ya puso la cabeza en la siguiente fase y en los próximos rivales de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. La siguiente instancia se jugará nuevamente en Villa María del 20 al 26 de febrero.

El equipo correntino tiene un mes para seguir preparándose de cara a la continuidad, y ajustar los cabos sueltos para llegar de la mejor manera posible a la ronda en donde buscará conseguir uno de los dos ascensos.

Regatas Corrientes terminó segundo en la Zona A con 17 unidades, lo que lo colocó un punto por detrás de Ferro y arriba de los restantes seis equipos. Los otros dos equipos que pasaron a esta instancia son Libertad SJN (15) y Amuvoca (13), mientras que Salta Vóley, Paraná Rowing, Instituto Pellegrini y Regatas Santa Fe jugarán por mantener la categoría.

Por su parte, la Zona B tuvo a Tucumán de Gimnasia (20), San Lorenzo (19), Trinitarios Vóley (13) y Sarmiento de Resistencia (12) avanzando de fase. Por su parte, Bernardino Rivadavia, Normal 3, Estudiantes de La Plata y Lafinur jugarán por la permanencia.

La segunda instancia de la Liga Nacional se desarrollará nuevamente en el Salón de los Deportes de la ciudad cordobesa de 20 al 26 de febrero, y nuevamente estarán los 16 equipos en competencia.

Los ocho clasificados a jugar por el ascenso se dividirán en dos grupos (Zona C y D) de cuatro equipos cada uno dependiendo el ranking obtenido en la primera instancia, donde jugarán todos contra todos.

Regatas Corrientes quedó 4° en el ranking general y compartirá la Zona C con Tucumán de Gimnasia (1°), Libertad SJN (5°) y Sarmiento (8°). Mientras que el otro grupo estará integrado por Ferro (2°), San Lorenzo (3°), Trinitarios (6°) y Amuvoca (7°).

Luego de concluir los tres encuentros por equipo se definirán las posiciones de cada zona, y ahí se determinarán los cruces de cuartos de final. El 1° de la Zona C jugará frente al 4° de la Zona D, el 2° de la C contra el 3° de la D, el 1° de la D contra el 4° de la C y el 2° de la D contra el 3° de la C.

A partir de allí, los cruces serán a un solo juego, por lo que será de eliminación directa, desde cuartos de final hasta la gran final donde buscarán los dos ascensos disponibles a la Liga de Vóleibol Argentina.