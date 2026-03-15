Empresas correntinas apuestan a la innovación y al capital humano para enfrentar los nuevos desafíos

Especial Carlos Lezcano y Emilia Martinez Piovano

En un escenario donde el comercio cambia constantemente impulsado por la digitalización y las nuevas demandas de los consumidores, empresas de la región buscan adaptarse combinando innovación tecnológica con cercanía humana.

Una de esas propuestas es Delimart, un supermercado completamente online, el primero de la región, que opera en Corrientes y Resistencia. Sus propietarios Javier Filigoi y Rodrigo Dominguez que además es gerente de IT explicaron en Perfil Productivo la identidad de su empresa y su desarrollo.

Un supermercado pensado para comprar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

A través de una plataforma desarrollada por la propia empresa, los clientes pueden realizar sus compras las 24 horas del día y programar la entrega en el horario que prefieran.

El servicio apunta a simplificar la vida cotidiana de familias, empresas e instituciones que necesitan abastecerse de productos de consumo habitual sin tener que trasladarse físicamente a un supermercado.

“Es una apuesta importante para ofrecer una solución a las familias y a las empresas. La idea es que las personas puedan hacer sus compras desde cualquier lugar, a cualquier hora y recibirlas en el momento que les resulte más conveniente”, explica Filligoi.

El sistema permite incluso programar la entrega con día y horario específico, lo que evita reorganizar rutinas familiares o laborales para realizar las compras.

Cinco años de crecimiento e innovación

La empresa está próxima a cumplir cinco años de actividad. Sus responsables destacan que han experimentado un crecimiento sostenido, incorporando personal, nuevas funcionalidades tecnológicas y herramientas de inteligencia artificial dentro de la plataforma.

Actualmente, la plataforma sugiere productos a los clientes en base a sus hábitos de compra e incluso puede armar carritos automáticos a partir de consumos anteriores o repetir compras, como también acceder a promociones personalizadas, ventajas que el formato online facilita frente al modelo tradicional.

“Buscamos que la compra cotidiana sea lo más simple posible. Que el cliente pueda hacerlo desde donde quiera y en el momento que quiera”, dice Dominguez desde el área tecnológica de la empresa.

Diversos medios de pago y promociones transparentes

El servicio acepta distintos medios de pago: tarjetas de crédito, transferencias, efectivo al momento de la entrega y pago con tarjeta en el domicilio mediante dispositivos portátiles.

Además, la empresa ofrece promociones bancarias y un sistema de recompensas propio llamado Delicoins, una moneda interna que los clientes acumulan con cada compra y que pueden utilizar en futuras operaciones.

Desde la compañía destacan que buscan comunicar las promociones de manera clara y transparente, evitando las condiciones confusas que muchas veces generan desconfianza en los consumidores.

Logística propia y entregas rápidas

Actualmente, Delimart opera en Corrientes y Resistencia, incluyendo zonas periféricas de ambas ciudades.

El servicio de entrega funciona con turnos que van desde las 8 hasta las 21 horas, con franjas horarias cada hora. En promedio, los pedidos se entregan dentro de los 60 minutos.

Las compras suelen incluir alrededor de 28 artículos, equivalentes a dos o tres bolsas de supermercado, por lo que la logística requiere mayor planificación que otros servicios de entrega rápida de pocos productos.

La empresa cuenta con flota propia, centro de operaciones propio y personal propio, lo que permite controlar todo el proceso logístico.

Además, los productos se preparan por rubro para evitar mezclas y facilitar la organización en el hogar. Los artículos que requieren cadena de frío se transportan en compartimentos especiales y se cargan en los vehículos en el último momento antes de la entrega.

Tecnología con enfoque humano

Aunque el servicio se basa en herramientas digitales, los responsables de Delimart destacan que la tecnología no reemplaza el vínculo humano con los clientes.

La empresa mantiene canales de contacto directo para consultas y asistencia, especialmente para personas que no están acostumbradas a realizar compras online.

Entre los usuarios hay jóvenes que compran de madrugada desde sus teléfonos, pero también adultos mayores que reciben asesoramiento para utilizar la plataforma.

Incluso existen casos de clientes que realizan compras desde otras ciudades o países para familiares que viven en Corrientes.

“La tecnología es una herramienta, pero la relación con el cliente sigue siendo humana. Cada cliente tiene nombre y apellido, y estamos muy atentos a la posventa” afirma Filigoi.

Sensei: más de 50 años de historia en el comercio regional

Otra de las empresas que atraviesa procesos de adaptación al nuevo escenario comercial es Sensei, una red de artículos para el hogar con más de medio siglo de trayectoria en la región.

Su directora ejecutiva, Carina Schejter, explica que la empresa nació en Paso de los Libres como una mueblería familiar llamada Belgrano, fundada por su padre.

Con el paso de los años el negocio fue evolucionando y formó parte del Grupo Márquez, una red de comercios que realizaba compras conjuntas para obtener mejores condiciones comerciales.

Con el crecimiento del negocio, la empresa decidió crear su propia red comercial, que hoy funciona bajo el nombre Sensei.

Actualmente la firma cuenta con 16 sucursales en Corrientes y Entre Ríos, con fuerte presencia en localidades de la costa del río Uruguay, además de su plataforma de ventas online. La empresa emplea a 99 trabajadores entre todas sus sucursales.

Un mercado difícil y ventas en caída

Schejter reconoce que el sector atraviesa un momento complejo.

Según explicó, desde agosto del año pasado las ventas han registrado una caída importante debido a distintos factores económicos nacionales e internacionales.

Aun así, la empresa ha buscado adaptarse incorporando nuevas formas de comercialización, especialmente a través de WhatsApp y herramientas digitales.

Hoy, cerca del 80% de las ventas se realizan por ese canal, donde los vendedores envían fotos de los productos, planes de pago y coordinan las operaciones con los clientes.

En muchos casos, incluso, los vendedores se acercan a los domicilios con dispositivos de pago para concretar las ventas sin que el cliente tenga que trasladarse.

El valor del capital humano

A pesar de la digitalización del comercio, Schejter subraya que el factor humano sigue siendo central para la empresa.

Sensei mantiene políticas internas orientadas al bienestar de los trabajadores, heredadas de su fundador.

Durante años la empresa desarrolló programas de apoyo social interno, incluyendo bibliotecas para capacitación, ayudas económicas e incluso planes para ayudar a los empleados a construir o ampliar sus viviendas.

Aunque muchas de esas iniciativas hoy resultan difíciles de sostener en el contexto económico actual, la empresa mantiene una fuerte cultura organizacional basada en el compromiso y la pertenencia.

“Tenemos muy baja rotación de personal. Creemos que eso tiene que ver con el vínculo que construimos con nuestros empleados”, afirma Schejter.

Financiamiento y aprendizaje tras la crisis

La empresa atravesó además un proceso de convocatoria de acreedores en 2019, provocado principalmente por el aumento abrupto de las tasas de interés que afectó su sistema de financiamiento en cuotas.

El proceso fue superado en agosto del año pasado, cuando la empresa logró cancelar sus deudas.

Actualmente, Sensei ha reducido el peso del crédito propio dentro de sus ventas y prioriza la financiación mediante tarjetas de crédito o acuerdos con entidades financieras.

“Fue una experiencia muy dura, pero también nos enseñó mucho. Hoy somos más prudentes con el financiamiento”, señala Schejter.

