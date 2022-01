Nahir Galarza está muy mal de ánimo tras acusar a su padre por el crimen

La abogada de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo que acusó en las últimas horas a su propio padre como autor del homicidio, reveló que su defendida está muy mal de ánimo tras formalizar este giro en la causa y que se reunirá con ella para avanzar en la investigación.

En las últimas horas, la causa por el crimen de Pastorizzo cometido en diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, tomó un rumbo inesperado: Nahir Galarza (23) denunció a su padre como autor del asesinato.

La denuncia fue presentada por Raquel Hermida Leyenda, la abogada que representa a la joven y quien confirmó la presentación judicial realizada.

"Cumplí con una orden que me dio mi clienta, nada más. Cumplí esa orden y no hice público el tema, en principio quiero hablar con ella", relató en diálogo con El Once TV, desde los tribunales de Paraná.

"Esa parte la puedo confirmar, es lo único que puedo decir", ratificó la abogada penalista al ser consultada sobre si Nahir nombró a su padre como autor del crimen.

"Voy a hablar personalmente con Nahir y a quedarme hasta que declare todo lo que ella sabe y todo lo que vive para que se tomen medidas", agregó Leyenda, que ingresó en la causa después de que la joven fuera condenada a cadena perpetua.

"Lo único que hizo Nahir fue confirmarme todos los errores procesales que hubo en su causa porque yo no tendría que estar acá, ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto. Es un homicidio que pudo haberse evitado. Siento mucha pena por las dos víctimas de este hecho terrible, Fernando y Nahir", agregó.

Por último, la abogada reveló que Nahir "está muy mal" y detalló que hablará con ella "para ver las medidas de seguridad que hay que tomar para que estemos seguras tanto Nahir como su madre y yo".

De acuerdo con Leyenda, a pedido de su defendida, denunció a Marcelo Galarza, padre de la joven, como autor del "homicidio agravado" en perjuicio de Pastorizzo y por "violencia de género" contra su propia hija.

Según voceros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), la presentación fue realizada este viernes al mediodía ante la fiscal de la capital provincial Carolina Guzmán.

Un vocero del STJ provincial le dijo a Télam que ahora se deberá analizar el contenido de la denuncia y, en caso de ser necesario, se le dará intervención a la fiscalía de Gualeguaychú, que fue la que investigó el homicidio de Pastorizzo.

Asimismo, la abogada denunció como encubridores del crimen al exfiscal Sergio Condoni Caffa y a los exdefensores de Galarza, Víctor Revosio y Horacio Dargainz.

