Marianela Mirra lanzó un tremendo exabrupto contra La Tora de Gran Hermano 2022

En medio de la salida de Juan de la casa de Gran Hermano 2022, Marianela Mirra lanzó un tremendo mensaje que estaría dedicado a La Tora, una de las participantes más fuertes del reality.

La ganadora de GH 2007, que en más de una oportunidad criticó esta última edición, también cuestionó sin nombrar a Lucía Villar, a quien apodaron La Tora por la fuerza que tiene en el juego.

​"Volvió en rubia la maldita", escribió en sus historias de Instagram justo después de que Lucila tuviera una discusión con Alfa por su desagradable frase a Coti. Y sumó el emoji que está vomitando.

Quince años atrás, la "villana" del reality en el que Mirra participó fue Nadia Epstein.

POR QUÉ MARIANELA MIRRA NO FORMA PARTE DE LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le comentaron a Mirra vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", sentenció, contundente.

Ciudad.com