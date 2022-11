Escándalo en Gran Hermano 2022: el fuerte cruce con insultos entre la Tora y Alfa 

El participante de Gran Hermano 2022 Juan Reverdito resultó eliminado del programa este domingo luego que el público lo eligiera para abandonar el reality con más del 88 por ciento de los votos contra Alfa, Agustín, Nacho y Daniela.

Minutos después de la eliminación de Juan, se vivió una tensa situación en la casa cuando Lucila La Tora Villar decidió enfrentar a Alfa mientras éste estaba en la cocina con Romina. La participante ya había increpado al participante cuando Daniela fue salvada y quedaron enfrentados el jugador de 60 años y Juan. El taxista habló de bullying y acoso, apuntando hacia su compañero, Walter Santiago se defendió y joven se metió.

Cuando abandonó el reality tras el anuncio de Santiago Del Moro, la Tora fue a buscar a Alfa y lo atacó con gritos e insultos. “¿De qué broma estás hablando?”. Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, Villar arremetió: “Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya”.

“Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí”, le respondió Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó totalmente sacada: “¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!”, le retrucó la participante, que a la vez le gritó “hijo de puta” y “forro” mientras se dirigió al confesionario.

“Yo no me puse un desodorante”, insistió Walter. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después. Previamente, la participante entró al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. “¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil putas!”.

Vale recordar que durante la semana, quedó al descubierto que Alfa tuvo comentarios de acoso contra Coti. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama.

Maxi lo frenó en ese momento, pero el hombre de 60 años reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma. “Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la “tararira”, la “anguila” y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante.

Los dichos ofensivos contra Constanza Romero generaron las repercusiones inmediatas en la casa. Se generó una discusión interna entre los chicos y las chicas para ver quiénes habían defendido a lacorrentina de 20 años y quiénes habían reaccionado de manera indiferente, o peor todavía, justificando a Walter Santiago.

A continuación, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento.

Antes de seguir con el juego, Gran Hermano entró a la casa en vivo para comunicar su decisión. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”. arrancó, ante la atención de todos los participantes. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, cerró antes de despedirse.

“No te sientas culpable porque vos no hiciste nada. Vení dame un beso. Podés mirarme a los ojos y seguir normal. Yo ta te pedí disculpas en privado y lo hago de nuevo en público”, le dijo Walter a Coti, quien se sentía responsable por el castigo que recibió el participante.

