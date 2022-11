El Centro Aguará advirtió que la muerte del oso melero pudo deberse a la crecida del río Paraná

Hace unos días apareció muerto en la costanera de Corrientes un oso melero y ambientalistas compartieron la imagen pidiendo tomar conciencia. Desde el Centro Aguará aseguraron que “no es un caso extraño como se planteó” y que seguramente el hecho tiene que ver con la crecida del río Paraná.

En un video difundido en redes sociales se confirmó que fue en Capital, ya que en su costado figura una cartelería identificatoria de este espacio urbano. Además, el pequeño animal está rodeado de insectos.

“No nos parece extraño el caso como se planteó, por supuesto hablamos de buscar un poco más la lógica y la coherencia de que el río Paraná está crecido; es un animal que quizás se acercó a tomar agua y se cayó o fue alcanzado por la crecida, porque es un animal de patas cortas con movilidad lenta”, indicó Catalina Mancedo, referente del Centro de Conservación Aguará.

“No es una especie traficada y no es usual que sea domesticada, como se habló en algún lado. Nos sorprendió el titular del caso, por lo que vimos no tenía signos de maltrato animal ni tampoco de mascotismo o tráfico de fauna”, comentó a El Litoral.

Por su parte, el ambientalista Luis Martínez, uno de los denunciantes del caso, explicó que se hicieron investigaciones pero que no hubo mucha información al respecto. Además, pidieron una necropsia para conocer la causa y el motivo del deceso del oso melero y su aparición en el lugar.

“Hubo mucha especulación y obviamente no vamos a saber cuál fue el motivo de la muerte o qué fue lo que trajo hasta la costa del río no solo a este ejemplar, sino a todos lo que aparecen. Para mí es preocupante la situación y más siendo un animal que es raro que se lo vea”, aseguró a El Litoral.

“Deberían hacer un comunicado público porque hay muchas personas que se preguntan qué sucedió e incluso mensajes que me mandaron preguntándome, pero no tenemos respuestas porque los organismos se quedan callados”, dijo.

“Hemos intentado hablar con la Dirección de Recursos Naturales pero no obtuvimos respuestas y mañana (por hoy) me estoy dirigiendo hacia esa institución para hablar sobre la cuestión, si me atiende el director, pero de igual manera intentaré hablar con algún biólogo”, concluyó.