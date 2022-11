Video: la discusión de la correntina Coti y Conejo sobre los estadios de Boca y River

La correntina Coti protagonizó una discusión futbolera con Alexis, más conocido como Conejo, sobre los estadios de Boca y River.

Mientras estaban tirados en el sillón, el joven cordobés le consultó a la correntina de 20 años si le gusta ir a la cancha. “Nunca fui”, contestó ella.

Y siguió: “De chiquita siempre quise ir, pero a la de River”. Rápidamente, el Conejo, con una sonrisa pícara dibujada en el rostro, interrumpió sus palabras y lanzó: “¿A la de Boca no irías?”.

La respuesta de Coti claramente no fue la esperada: “No, ni en p… Mi papá me cuelga en el patio de mi casa. Igual no iría, no pienso pisar ese lugar horrible”.

Con la ilusión de convencerla de que se anime a decir presente en el templo azul y oro, Alexis volvió a insistir: “Si vas conmigo no te va a pasar nada”.

Pero no hubo caso y, encima, llegó la chicana: “¡Pero le falta la mitad! De entrada te digo que no voy a entrar. Vamos al Monumental. No quiero conocer La Bombonera”.

En apenas un par de minutos, esta picante contestación de la chica correntina causó furor entre los seguidores del reality y, principalmente, en el pueblo millonario.

Los hinchas reconocieron sus palabras y hasta algunos prometieron llevarla hasta la final.

TyC Sports