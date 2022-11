Monzó habló de las candidaturas y destacó el rol de Mauricio Macri

El expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, destacó ayer el rol que está teniendo Mauricio Macri en la interna del PRO y sostuvo que su “juego” lo lleva a ser el conductor de la estrategia hacia las presidenciales.

“Dicen que Mauricio va a ser candidato. No lo sé. Lo que sí está jugando. Lo que no se puede discutir es que Macri está jugando. ¿Y está jugando para qué? Para que no se construya una alternativa, para tener la posibilidad de decisión el último segundo antes de la elección. Eso sí. ¿Y está mal, está bien? Está bien, él está jugando”, le dijo ayer Monzó a Infobae.

“Ahora —dijo— todos estamos jugando al juego de Mauricio Macri. Este es el punto. Ninguno hemos logrado hacer una alternativa superadora a Mauricio Macri. Por eso digo es el más sólido. No es el más maleable. Los otros tienen potencial porque son maleables. Maleables en el sentido que se pueden ampliar. Él ha tomado la decisión de que su solidez está parada en un extremo. Es un Macri más auténtico, más duro, estás con él o no importa. No va a ir a buscar para que vos cambies, él se va a poner en un lugar. Y está bien en el lugar que está. Y es el auténtico Mauricio Macri”.