Darán un listado de las escuelas con vacantes y abrirán otra inscripción

Tras la culminación del periodo de inscripciones online de diciembre para el ciclo lectivo 2023, a partir del lunes que viene se dará a conocer el listado de instituciones que quedaron con vacantes para la segunda inscripción, que comenzará el próximo 13 de febrero.

Las autoridades habían informado que, tal y como se viene realizando desde el 2020, todas las inscripciones deberán realizarse a través de la web inscripciones.mec.gob.ar.

Los tutores tendrán una nueva posibilidad, y como sucedió este mes, podrán seleccionar tres establecimientos como mínimo y cinco como máximo con un orden de preferencia. En estas instancias hay aspirantes que tienen prioridad en la selección, como tener hermanos en la institución, padres trabajando dentro, o si fueron abanderados (en el caso de comenzar el secundario).

“En el nivel inicial la inscripción terminó el 9 de diciembre, donde se asignaron las vacantes a aquellos que se inscribieron y los que no obtuvieron vacantes tanto en el nivel primario como en el secundario tienen la posibilidad, del 13 al 17 de febrero, de realizar nuevamente el proceso de inscripción en aquellos establecimientos que quedaron con vacantes a esta fecha para todos los niveles”, comentó el director de Sistemas del Ministerio de Educación de la Provincia, Carlos Encina.

“En febrero los establecimientos que estén disponibles serán solamente aquellos que tengan vacantes, las escuelas que no aparezcan significa que ya no cuentan con cupos disponibles. Desde el lunes podrán entrar a la página web para ver el listado, los que no cuenten con prioridades lo harán por orden de sorteo de las escuelas que estén disponibles”, explicó. En ese sentido, destacó que hay instituciones que solo tienen 50 cupos, que en general sucede en las escuelas normales, y para el segundo mes del año que viene las prioridades serán las mismas.

El funcionario también manifestó que todavía no cuentan con la información sobre las escuelas con el cupo completo, pero que se sabrá el lunes porque serán las que no aparezcan en la lista y los establecimientos que más demanda tienen son las del casco céntrico de las diferentes localidades correntinas.

“Si alguien desiste de alguna vacante, queda disponible para los alumnos que ya están inscriptos, porque queda establecido con un orden que está designado. Los que quieren renunciar, la inscripción se anula y ese lugar aparecería en el segundo llamado de inscripción, pero no suele suceder”, indicó en LT7. “Los establecimientos cuentan con todas las herramientas y la información con todos los alumnos que se inscribieron, a partir del segundo llamado de inscripción las instituciones ya tienen dependencia con respecto a lo que suceda con las asignaciones. Si no presenta la documentación o no la completan, liberan las vacantes y ahí el establecimiento puede asignarlos, pero en general son pocos los casos”, continuó Encina.

“El colegio determina cuántas vacantes va a tener para el año siguiente y de acuerdo a eso se hace el proceso de inscripción online. Hay disponibilidad de vacantes para todos, el único nivel que puede verse colapsado es la sala de cuatro”, concluyó.