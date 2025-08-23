La China Suárez confirmó la noticia más importante sobre su maternidad

La China Suárez y Mauro Icardi aparecieron esta semana en las planas principales del espectáculo argentino. ¿El motivo? Las polémicas declaraciones de Wanda Nara dando a entender que la actriz está embarazada y espera su primer hijo junto al futbolista.

Empero, a las pocas horas rápidamente llegó la aclaración desde el entorno de las y ella misma, quien negó rotundamente encontrarse en la dulce espera. De hecho La Chila, el plan de formar su propia familia, si bien es un anhelo grande que tienen, hoy no hay chances que ocurra.

Particularmente por Icardi, a sus 32 años, el futbolista argentino quiere tener una nueva revancha en el fútbol luego de la durísima lesión que tuvo. En ese aspecto, Mauro está 100% focalizado en alcanzar su máximo nivel y poder jugar la Champions League, el torneo de fútbol más importante de Europa.

“Me dijo, ‘estamos en el mejor momento’. ¿Por qué ellos no quieren tener hijos? Primero porque Mauro no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera y está muy concentrado en volver a jugar la Champions League”, contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas.

LA CHINA SUÁREZ Y SUS PLANES A FUTURO CON MAURO ICARDI

Estableciendo diferentes prioridades, es verdad que la China e Iacardi tienen grandes metas por cumplir, como su familia. Sin embargo, hoy eligen ir paso a paso, disfrutar de los primeros meses de su romance y luego sí proyectarán algo más serio, en el marco de esta convivencia.

Un detalle no menor, es que está todo dado para que Mauro renueve por tres años más en Galatasaray, lo que extendería mucho más la vida de Suárez en Estambul. Y allí es donde aparece el rol qué pasará con Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

“Se van a quedar en Turquía tres años más, va a renovar con el Galatasaray, y me dijo que quieren ‘viajar y disfrutar’. Esos viajes de 250.000 dólares, en el Safari, por África. Lo que va a implosionar en el Chateau Libertador esa imagen. O sea, haciendo viajes de multimillonarios”, sentenció.



Fuente: Paparazzi.