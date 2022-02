†

FELIX DE LA CRUZ RUIZ

“Lito”

Q.E.P.D.

Falleció el 29/01/2022. Fue un gran ídolo del basquetbol correntino. Llevado de la mano de también otro ídolo Roberto Andrés Vidal, su suegro. DT del seleccionado correntino y del Club Alvear. Hoy su barrio llora su partida, excelente persona y una familia que lo acompañó de joven su esposa y sus hijos que formó con orgullo Polaco y Marcelo. Sus restos fueron cremados. Sus amigos Bordón Carlos, Capitanich J., Escalada Juan, Martínez José. c/737

†

FELIX DE LA CRUZ RUIZ

“Lito”

Q.E.P.D.

Falleció el 29/01/2022. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo. Su esposa Norma Alicia Vidal, sus hijos Félix Roberto (Polaco) y Héctor Marcelo Ruíz Vidal, su hija política Mirian Gauna, nietas Fiorella, Oriana, Constanza y Lourdes Ruíz Vidal y su bisnieto Thiago, familiares y demás deudos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados e inhumados en el cementerio San Juan Bautista. c/737