Increíbles fenómenos en la legislatura paraguaya

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Ya se sabe que las personas que se dedican a la política deben estar preparadas para desempeñarse en cualquier tipo de ocasión y para algunos la política es el arte de hacer posible lo imposible, aunque no siempre es así…. Sin embargo, parece que en la Cámara de Diputados de Asunción del Paraguay la situación se viene tornando inmanejable y no justamente porque los legisladores de diferentes partidos se lleven mal como podría ser común en cualquier país. Es que suceden hechos increíbles, que no tienen explicación lógica, por ejemplo, imprevistamente las computadoras se encienden solas. Las impresoras comienzan a largar imágenes y fotos sin que nadie las solicite. Últimamente se escuchan voces en los amplios pasillos y salas de reuniones que están vacías y también se oyen muchos pasos de numerosas personas que parecen caminar apresuradamente por los largos pasillos totalmente vacíos. Como si fuera una película de terror desarrollada en plena legislatura guaraní. Si bien nadie lo puede afirmar totalmente con videos o fotos, los funcionarios que allí trabajan no dudan en afirmar que lo que sucede allí es totalmente real. Ahora se instalaron cámaras de seguridad en todos los rincones de la legislatura para poder confirmar con hechos lo que todos manifiestan que allí sucede.

Increíbles testimonios

Una de las empleadas del lugar, Johana Díaz, contó su experiencia personal a la prensa: “Hace poco sucedió algo muy llamativo, apareció la foto de una nena, impresa en la computadora de una compañera. Después de preguntar a quién pertenecía, y como nadie sabía de la misma, ella rompió la foto y la tiró al cesto de basura. Al día siguiente ya estaba el director preparando los papeles para la sesión, y volvió a aparecer en la impresora con otra foto, en la que aparecía una señora y en el fondo la misma nena. Preguntamos quien dio la orden a la impresora de hacer esa foto y nadie se atribuyó el hecho. Al día siguiente estando en el mismo lugar, volvió a aparecer una tercera foto de la nena, esta vez sola. Allí nos asustamos todos, nadie sabía nada sobre la señora y la extraña nena. Los dichos de la mujer fueron confirmados por Ricardo Galarza, quien ratificó que efectivamente la historia narrada por su compañera fue tal cual como ella la relató.

Por su parte Néstor Coelho de la Comisión de Ecología, también aseguró haber experimentado episodios que él consideró como paranormales. “Hace poco me quedé solo en la oficina -contó-y de pronto escuché gente que caminaba apresuradamente. Pensé que eran compañeros de la comisión de al lado, fui a ver, abrí la puerta y no había nadie. Regresé a la oficina y otra vez volví a escuchar pasos, esta vez más claramente y acompañados de voces. No quise volver a ir y me retiré a las oficinas de abajo. Debo aclarar que esto sucedió en la parte de la legislatura llamada cámara vieja.

Se encienden solas…

La experiencia relatada por Miguel Benítez está relacionada con movimientos ligados a dos computadoras que estaban apagadas pero se encendieron solas. El testimonio del funcionario de alto rango, no admite tomarse en broma el asunto.

Luego añadió: “Escuché ruidos al fondo de la oficina, eran alrededor de las 3 de la tarde, fui a mirar y encontré dos computadoras encendidas, en un sector donde no se estaba trabajando, yo hacía poco había ido por allí para comprobar que todas estén apagadas”, explicó con mucha preocupación el funcionario. También comentó que el mes pasado algunos compañeros que estaban trabajando hasta casi el anochecer, vieron cómo en el fondo de la oficina de desplazaba una sombra que vista de lejos parecía ser de un hombre, y cuando pasó cerca de una mesa con algunos papeles, éstos cayeron al suelo. No es la primera vez que el edificio de la legislatura paraguaya es escenario de fenómenos inexplicables. Y seguramente no será el único en el mundo donde el poder del bien y del mal libran una eterna lucha.

En Corrientes

Y para no ser menos, Corrientes, siendo una ciudad de más de 400 años de antigüedad, tiene una gran cantidad de fenómenos paranormales, alrededor de la plaza 25 de Mayo, donde están la Jefatura, la Legislatura y la casa de Gobierno, lugares todos donde hubo primitivamente cementerios, alrededor de la plaza y que después fueron cambiados de lugar a distintos puntos de la ciudad sobre todo después de la epidemia de fiebre amarilla. Pero en la zona de la ciudad vieja, donde se encuentran la Gobernación y la Legislatura y en todos los alrededores, hay muchos testimonios de apariciones fantasmales, voces, ruidos etc., que ocurren en todos los edificios circundantes de la plaza central.

Mucha de la gente que trabaja en las distintas oficinas ubicada en la zona, dan testimonio de extraños fenómenos que ocurren a menudo y a los cuales ellos ya están acostumbrados y no les llama la atención. Muchos de estos casos ocurren en la Legislatura y en la Casa de Gobierno que está al lado, en las distintas oficinas y en los pasillos se ven a menudo figuras fantasmales desplazarse y se oyen voces en los distintos ámbitos.

Esto ocurre a veces en horas de trabajo de las oficinas, por lo cual los testimonios de distintos empleados son numerosos y no dan lugar a la duda, incluso conocidos y destacados políticos no tienen problema en señalar y contar las experiencias paranormales que tuvieron en la legislatura y Casa de Gobierno.

La mayoría, sobre todo a quienes les pasó algo, creen en las presencias fantasmales en estos lugares centenarios y muchos quizás con cuerpos enterrados bajo las modernas oficinas.