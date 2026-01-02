Horas decisivas para la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta

La justicia de San Isidro define en las próximas horas el futuro inmediato de Yesica Loreley Quevedo (41), la mujer que el pasado domingo protagonizó un siniestro vial fatal en las cercanías del complejo Nordelta. Quevedo permanece detenida tras atropellar y matar a Ramón Oscar Olivera (49), un correntino que residía en la zona y se dirigía a su puesto de trabajo.

El juez Walter Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro, tiene plazo hasta mañana para responder al pedido de excarcelación presentado por la defensa. La causa, caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, es instruida por el fiscal José Amallo.

Alcoholemia positiva y negligencia al volante

El trágico hecho ocurrió a las 7 de la mañana en el Corredor Bancalari. Olivera cruzaba la calzada para ingresar a trabajar cuando fue embestido por la espalda por una camioneta Jeep Renegade blanca conducida por Quevedo. El impacto se produjo luego de que el vehículo "mordiera" la banquina, según registraron las cámaras de seguridad del municipio.

Tras el choque, el test de alcoholemia realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires arrojó un resultado de 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. Cabe destacar que en territorio bonaerense rige la Ley de Alcohol Cero, por lo que cualquier registro positivo inhabilita la conducción.

Un perfil polémico en redes sociales

Quevedo, quien se dedica a la venta de artículos de yoga y reside en Lomas de Zamora, ha quedado bajo la lupa no solo por el accidente, sino por sus antecedentes de imprudencia. Semanas antes del siniestro, la imputada había subido videos a su cuenta de Instagram grabados mientras conducía, una práctica prohibida por la normativa vial.

En uno de sus últimos posteos irónicamente reflexionaba: "Ser fuerte todo el tiempo es agotador... Ojalá te sirva hacer una pausa y respirar". Hoy, su situación procesal es crítica: la víctima, Ramón Olivera, iba a ser padre por primera vez, un detalle que ha generado una profunda indignación social en la comunidad correntina y en el partido de Tigre.

*Con información de La Nación