La tajante decisión de Martín Redrado en medio del escándalo con Luciana Salazar

Desde la semana pasada, el nombre de Martín Redrado no deja de ser noticia en la agenda del espectáculo, luego de la mediación fallida con Luciana Salazar y la determinación de la actriz de llevarlo a juicio "por varios incumplimientos".

En ese delicado marco, Mariana Brey se comunicó con el economista y reveló la tajante decisión que tomó Recreado, en plena guerra legal y mediática con su ex.

"Redrado me dijo que de este tema no va a hablar nunca más. Lo hemos escuchado hablar poco, pero de este tema en particular no va a hablar nunca más", sentenció la panelista de Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece).

Ante la firme postura de Martín Redrado de no dar detalles de su interna con Luciana Salazar a la prensa, Mariana Brey se comunicó con su abogado, Fernando Burlando, quien habló fuerte de tema.

"Hablé con Burlando y me dijo: 'Con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible'", apuntó Brey, en relación a la información de que Salazar quería darle un hermanito a su hija, pero el supuesto incumplimiento de Redrado, de un acuerdo, complicaría sus planes maternales.

Ciudad Magazine