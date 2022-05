Por León Horacio Gutnisky*

Especial para El Litoral

La ciudad, el país, el mundo por medio de monumentos rinde un justo homenaje a la madre, eligiendo un monumento en su honor. En nuestra ciudad, en la costanera hay un merecido homenaje a la madre.

Como nadie se ocupó de un monumento al padre, y sin él no hay familia, propuse al Rotary Club hacer gestiones para instalar en nuestra ciudad un monumento al padre, y se me informó en Cultura de la Provincia que no tenían conocimiento de un monumento al padre en la provincia y que tal vez en la Argentina no existiera un monumento innominado al padre y les pareció excelente la idea, por lo que, con la adhesión y la colaboración activa del Rotary Club Corrientes Sur, se iniciaron acciones ante la Municipalidad de Corrientes para que otorgue el lugar para un monumento al padre, cosa que se resolvió por Resolución Nº 1065/2020, asignando el lugar en un triángulo formado por las calles Padre Borgatti, Junín y avenida costanera General San Martín.

En Cultura me recomendaron un escultor, Julio MacDonald (sin vinculación con la firma comercial), al que se le encargó el trabajo que consiste en un padre de pie llevando de la mano a un niño con guardapolvo blanco y un portafolio en la otra mano, con el significado de un padre llevando a su hijo a la escuela.

En estos momentos en que la educación está en los primeros lugares de los problemas a resolver tanto en la Nación como en la Provincia, se quiere representar a la importancia del padre que está llevando a su hijo a la escuela, sin perjuicio de que muchas veces es la madre quien cumple con esa tarea.

Se hace pública esta situación para lograr la adhesión ciudadana, ya manifestada por el señor vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Baillard Poccard y por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, doctor Pedro Cassani y el intendente Eduardo Tassano.

El propósito era inaugurarlo el próximo 17 de Junio, Día del Padre, pero dificultades financieras hacen dudar de que podemos llegar a esa fecha.

Es indudable que la provincia de Corrientes daría un paso trascendente si pudiéramos lograr el fin de inaugurarlo al monumento al padre, que no está dirigido a honrar a ningún padre en especial, sino como un homenaje a la tarea que diariamente realizan los padres en el seno de cada familia, destacando la importancia de la educación de sus hijos.

Esperemos que la situación financiera posibilite la realización e inauguración en tiempo de este homenaje al padre innominado que, dado el lugar en el que será emplazado, será un elemento más de atracción y embellecimiento de la avenida costanera General San Martín y de nuestra ciudad, al mismo tiempo que demostrará que Corrientes da especial importancia a la familia en la educación.