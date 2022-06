Polich reclamó al Gobierno nacional mayor federalismo en el reparto de recursos

El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, reclamó al Gobierno nacional que rompa el centralismo y apueste a una concepción más federal en el reparto de los recursos para el desarrollo del norte. Dijo que “no es una cuestión de la historia del patito feo, no es que nosotros solos (por Corrientes) nos sentimos así. Todo el norte argentino necesita desarrollarse, a través de infraestructura e inversión”.

Durante la entrevista en el programa Final Abierto, conducido por Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, Polich habló sobre la relación con Nación e indicó que “como siempre es más complicado, pero nosotros no lloramos, a veces se complica un poco más, a veces se complica un poco menos, pero hay una gran disparidad en el reparto de los recursos entre el país central y el país periférico. Nosotros estamos en el país periférico”.

“El norte entero se siente discriminado. No es una cuestión de la historia del patito feo, no es que nosotros solos nos sentimos así, todo el norte argentino necesita desarrollarse”, remarcó y advirtió que “si el Gobierno nacional no se decide a romper este centralismo y no tiene una concepción mucho más federal del reparto de los recursos, el norte no se va a desarrollar y se va a seguir creando ese país donde todos terminamos viviendo en el conurbano bonaerense ”.

“Esto no ha cambiado porque es una decisión política la que hay que tomar”, dijo consultado sobre la posibilidad de un cambio en la relación con Nación.

Luego, el funcionario provincial reclamó el gasoducto y dijo que “uno de los planteos más importantes que tenemos en este tiempo, es el planteo del cruce del río a través con el gasoducto que para nosotros es una cuestión esencial y fundamental porque eso nos va a permitir poder procesar nuestra industria. Nuestra materia prima es muy buena, tenemos muy buenos niveles de producción pero es muy caro producir en Corrientes por la ausencia de infraestructuras”.

“Lo que necesitamos es poder conseguir que el Gobierno nacional tenga una visión más federal en el reparto de los recursos como para poder lograr el crecimiento con trabajo genuino”, expresó en el programa Final Abierto, que se emite todos los miércoles por las plataformas digitales del diario El Litoral.

El pedido de la construcción del gasoducto es uno de los reclamos más fuertes del gobernador Gustavo Valdés, quien en reiteradas ocasiones cuestionó el gasoducto Néstor Kirchner por la inversión que demanda frente al presupuesto de la obra que beneficiará a la provincia.

“Están haciendo el gasoducto Néstor Kirchner que vale 2.400 millones de dólares, y cruzar el puente con el gasoducto vale 20 millones de dólares. No lo pueden hacer conjuntamente. Invertir 2.380 millones de dólares para el gasoducto Kirchner y 20 para cruzarlo por Corrientes”, reclamó Valdés hace unos días.

“¿No lo pueden hacer simultáneamente? ¿Tan inútiles son?”, cuestionó. “Esto necesitamos hacerlo, es una cuestión de tiempo. Dicen que después de que terminen el de Néstor Kirchner recién van a comenzar la obra, pero para eso falta un año y medio o dos. Si nosotros hiciéramos las dos obras en conjunto, tendríamos gas en muy poco tiempo”, destacó.

Polich durante la entrevista también destacó la importancia del Consejo Regional del Norte Grande y dijo que “para nosotros es un gran espacio ese que se ha conformado con los gobernadores del Norte Grande en las que estamos 10 provincias representadas, porque entonces no es solamente la voz de Corrientes y ahí tampoco se puede decir que nosotros tenemos una tendencia política o una determinada preferencia. Ahí el PJ (por el Partido Justicialista) tiene siete u ocho gobernadores y es la voz de los diez gobernadores del Norte Grande, no es solo el reclamo de la provincia de Corrientes, y esto hace que sea más audible y más visible”.