Denunciaron nuevos delitos de abigeato en Monte Caseros

Un ganadero de Monte Caseros denunció que nuevamente fue víctima del accionar delictivo de cuatreros, quienes le carnearon un ternero y produjeron cortes en el alambrado de su campo, tras lo cual le habrían sustraído al menos otro animal vacuno. Se trata de Norberto Calgaro, quien relató a El Litoral: “Es una historia recurrente, y en mi caso ya llevo al menos ocho denuncias radicadas y sin ninguna respuesta por parte de las autoridades”. Agregó que “hay productores que ya no quieren hacer las denuncias porque es tanta la frustración que sienten al ver que nunca llegan a nada”.

Explicó que llegó a su campo ubicado en la zona del barrio Aviación (en la primera sección Chacra) y halló los alambrados cortados y restos de una faena de un animal de su propiedad.

Otro “perjuicio que me causaron fue haber cortado el alambrado y se me perdió hacienda, no sé si las robaron o fueron hacia otros campos. Sería muy grave que un vehículo chocara a una de esas vacas en caso de que anden sueltas por ahí”.

Se mostró indignado por “la falta de respuestas, ya que prometieron una garita policial en el barrio Aviación, cámaras de seguridad e iluminación, pero nada de eso se cumplió. La otra realidad es que la policía muchas veces está atada de pies y manos porque es la Fiscalía la que debe investigar y ordenar qué hacer. Mientras toda esa burocracia sigue su curso, a nosotros nos siguen matando o robando hacienda”, enfatizó.

