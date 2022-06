El inesperado mensaje que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le enviaron a Darío Barassi

Como la gran mayoría de los argentinos, Darío Barassi es un gran fanático de Lionel Messi. Y es por eso que, días atrás, decidió enviarle un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños. Lo que nunca esperó el conductor de 100 argentinos dicen es que el futbolista se lo respondiera.

“¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”, comenzó expresando apenas comenzada la emisión de este lunes de su ciclo en ElTrece, mientras en el estudio empezó a sonar la mítica canción “Friends to be firends”. Entonces, explicó cómo había comenzado todo: “El día viernes 24 de junio le mandamos un mensaje al señor Lio Messi, a través de su mujer, Antonela Roccuzzo, por su cumpleaños”.

Entonces, la producción puso al aire el tape del día en el que Barassi le envió el mensaje al celular de la esposa del capitán de la selección argentina. “Anto, ¿qué hacés? Acá Barassi. Bueno, escuchame, reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa, y estamos con la producción viendo qué mandar ¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé, unas facturas ¿Están acá o están allá? ¡Están acá en Rosario!”, le comenzó grabando el conductor en un audio. Y cerró: “Anto, vení a jugar. Hacemos un especial tuyo, solo con tu familia. Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras. Te mando un beso. Ah, era un mensaje personal a Lío. Bueno, Lío, te amamos, beso”.

Lo cierto es que, días más tarde, Barassi recibió una inesperada respuesta. “Y de repente pasa esto…”, anunció, e hizo escuchar a todos el audio con la voz de la mamá de Thiago, Mateo y Ciro Messi. “Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, se la escucha decir a Roccuzzo.

“Bueno, hasta ahí llegamos. El audio cierra con te acepto el salame, entonces dije: ´Leo me va a odiar ahora´. Llega un segundo audio, yo dije: ´Bueno, Antonela, qué cargosa, está bien, ya está´”, señaló el anfitrión. Y, acto seguido, hace escuchar el último mensaje, que en esta ocasión es de La Pulga: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”. Y de fondo se escucha la voz de su pareja, que le pide por facturas. “Dice Anto que va a pensar de ir a jugar ahí con la hermana. Un beso grande a todos, nos vemos, chau”, cierra el audio Lio. Estos mensajes provocaron la euforia de Barassi, que fue a abrazarse con toda su producción, al grito de “¡Messi nos conoce! ¡Messi nos conoce!”.

Este no el primer intercambio virtual que el conductor tiene con los rosarinos. Por caso, a mediados de mayo Darío había revelado un desopilante chat que mantuvo con la esposa de Messi. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”, había preguntado. Y detalló: Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.

Acto seguido, con una particular voz, imitó el audio que le envió como respuesta: “´Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’. Y ella me pone: ‘Jajaja, genio’. Y yo: ‘De verdad te lo digo´”. “Me das vergüenza”, se escuchó decir a una de las productoras del programa de El Trece. A lo que el anfitrión contestó: “Un bol...yo también me di vergüenza. Porque yo soy cero cholulo, pero bueno”.