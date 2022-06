Colón y Regatas siguen firmes al frente de la Copa Palacio

Pasó la décima fecha de la Copa Palacio y Colón junto con Regatas Corrientes siguen firmes en el primer puesto del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Durante la jornada del viernes, Colón superó a Alvear 84 a 59, mientras que Regatas Corrientes hizo lo propio con Don Bosco 77 a 56.

De esta forma, cuando restan tres fechas para concluir la etapa clasificatoria, Colón y Regatas encabezan las posiciones con 20 puntos cada uno.

También ganó y se mantiene en el tercer lugar Juventus Granate que venció a Hércules B 76 a 46, y en la lucha por quedar entre los cuatro que disputarán las semifinales, fue importante la victoria que consiguió Pingüinos sobre San Martín 69 a 61.

Además, Malvinas 1536 Vieviendas le ganó a Juventus Blanco 78 a 53.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón y Regatas 20 puntos, Juventus Granate 19, Pingüinos 17, Córdoba 16, El Tala y Hércules Azul 15, San Martín y Hércules Blanco 14, Malvinas 1536 Viviendas 13, Don Bosco 12, Alvear y Juventus Blanco 11 y Sportivo 10.

La undécima fecha, que se jugará la próxima semana, contempla estos encuentros: Sportivo vs. San Martín, Malvinas 1536 Viviendas vs. El Tala, Don Bosco vs. Juventus Blanco, Hércules Blanco vs. Regatas, Córdoba vs. Juventus Granate, Colon vs. Hércules Azul y Pingüinos vs. Alvear. Cuando concluya la primera fase, los cuatro primeros equipos avanzarán a las semifinales del torneo de primera división.