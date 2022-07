Reemplazó a Riquelme en Boca y ahora da trabajo a 200 correntinos

Durante mucho tiempo -y quizás hasta el día de hoy-, a Boca le ha costado encontrar un reemplazante a lo que fue Juan Román Riquelme dentro del campo de juego. Aún así, el hecho de que le haya costado no significa que no lo haya intentado.

A comienzos de la década del 2000, la apuesta llevaba el nombre de Ezequiel González, futbolista que llegaba tras un muy buen paso por Rosario Central y una estadía en Fiorentina. Su historia en Boca, sin embargo, no fue larga y finalizó tras tan solo un año. Hoy, el rosarino vive una vida alejada del fútbol y concentrada en el trabajo rural. A continuación, qué fue de la vida de Equi González, el talentoso volante que llegó a Boca para hacer olvidar a Riquelme y hoy dedica su tiempo a una empresa porcina.

De ser el primer 10 de Boca después de Riquelme, a una vida de campo

El enganche llegó a Boca a mediados de 2002 desde Fiorentina, equipo al que había sido transferido desde Rosario Central a cambio de cinco millones de euros. Al respecto, el rosarino recuerda en diálogo con La Nación lo que fueron sus complejos días en el Xeneize, no tanto por lo deportivo sino por lo físico: "Al principio me costó un poco. Después estaba muy bien, pero en la segunda mitad del año, cuando jugamos la Copa, me lesioné y no pude volver más".

Equi llegaba a Boca con la difícil tarea de reemplazar a Juan Román Riquelme. De hecho, fue el primer 10 después del Torero. Más allá de no haberse podido consolidar en el club de la Ribera, González guarda el mejor de los recuerdos: "Fue un honor haber jugado en Boca y me dejó un montón de experiencias. Reemplazar a Riquelme no es tan fácil. Cuando llegó (Carlos) Bianchi hice una muy buena pretemporada. Empecé muy bien, pero me lesioné en un partido con Gimnasia y no pude volver más. Perdí terreno hasta que me tuve que ir. Ya estábamos hablando para renovar, para que Boca compre mi pase. Por supuesto no jugué más, no me pude recuperar y me fui".

Montes de forestación, granja de cerdos y más: la vida de campo del Equi González

Alejado del fútbol, Equi hoy vive gracias a la agricultura, la ganadería y los negocios rurales. A lo largo de su carrera como futbolista profesional, admite que su padre le aconsejó destinar cada peso a la compra de hectáreas de campos. Hoy, tiene un negocio porcino y otro de forestación de tierras en Esquina, Provincia de Corrientes. "Todo lo que hice mientras fui jugando al fútbol fue comprar campos. Todos los ahorros que tenía los utilicé en eso. Hacíamos agricultura, después fui comprando otros campos de distintas calidades de suelo. Tengo montes de forestación, ganadería y, en lo que es core de la empresa, tenemos granjas de cerdo tecnificadas. Después, nos seguimos diversificando y tenemos frigoríficos de cerdos. Hacemos chorizos, embutidos. Estamos desarrollando la marca", admite en otra parte de la entrevista con La Nación.

En total, su emprendimiento emplea a 200 personas, además de gente tercerizada: "Con eso me entretengo. Lo más importante hoy es la granja de cerdos. En el campo de acá hacemos recría de vacuno y después engordamos animales. Hacemos todo el ciclo completo". Según el exjugador del Canalla, el éxito de su emprendimiento está en las enseñanzas que le dejó el fútbol: "Todas las decisiones que tengo que tomar siempre están basadas en conceptos que traigo del fútbol. Después, intenté siempre prepararme, leer, hice cursos que me enseñaron muchísimo, pero la empresa está desarrollada en base a conceptos del fútbol".